Loire : Réparation du pont de la rue de la Tour sur l’A72 à Saint-Etienne avec des coupures de circulation et déviations du 17 juillet au 15 septembre

Des travaux de réparation de pont sur l’A72 seront réalisés du 17 juillet au 15 septembre par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est. Le pont permet le passage l’A72 au-dessus de la rue de la Tour de la ville de Saint-Étienne.

Durant cette période, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est démolira et reconstruira la chaussée du pont lors de deux « opérations coups de poings » : un sens de circulation par opération coup de poing. Compte-tenu du fort trafic de l’A72 et de l’impact d’une coupure de circulation sur cette autoroute, les opérations critiques de démolition et reconstruction sont fixées pendant les deux derniers week-ends prolongés fin juillet. Les week-ends concernés sont :

• Week-end du jeudi 20 juillet 2023 à 19h00 au lundi 24 juillet 5h00 du matin.

• Week-end du jeudi 27 juillet 2023 à 19h00 au lundi 31 juillet 5h00 du matin.

Sur chacun de ces week-ends la circulation sur l’A72 s’effectue dans les conditions suivantes :

• une coupure totale pour basculer la circulation sur le sens opposé pendant 5 h sur la soirée du jeudi

• la circulation dans les 2 sens sur la partie de la route non impactée par les travaux pendant 72 h, soit du vendredi au dimanche soir

• une coupure totale pour basculer de nouveau à la circulation à 2 × 2 voies pendant 5 h la nuit du lundi

À la suite de ces week-ends, des restrictions de circulation ou des coupures de nuit avec le rétablissement à 2 × 2 voies en journée auront lieu sur l’A72 pour d’autres travaux. La circulation de la rue de la Tour sera elle aussi impactée.

Résumé des coupures et déviations mises en place

Coupure totale de la rue de la Tour

La rue de la tour sera totalement fermée à la circulation du 17 au 31 juillet 2023.

Pour limiter la gêne aux commerces avoisinants, un accès sera spécialement laissé aux entreprises CDC et Apave du 17 juillet au 20 juillet puis du 24 juillet au 27 juillet. Ces accès seront réservés au personnel et aux livraisons de ces entreprises.

Coupure totale de l’A72 lors des « opérations coups de poings » :

Ces coupures auront lieu dans les soirées du jeudi 20 juillet et 27 juillet 2023 de 19h00 à 00h00 et les matinées du lundi 24 juillet et 31 juillet 2023 de 00h00 à 5h00.

Dans le sens Clermont-Ferrand – Lyon, l’autoroute A72 sera fermée à la circulation au niveau de la bretelle de sortie n° 10 « le PUY en VELAY – FIRMINY ». La sortie par cette bretelle est donc obligatoire.

Lors de cette coupure, les itinéraires de déviation sont :

▪ RN201 en direction de Firminy

▪ RN 88 en direction de Lyon

▪ Fin de déviation

Dans le sens Lyon – Clermont-Ferrand, l’autoroute A72 sera fermée à la circulation au niveau de la bretelle de sortie n° 14 « LA TALAUDIERE ». La sortie par cette bretelle est donc obligatoire.

Lors de cette coupure, les itinéraires de déviation sont :

▪ Sortie 14 obligatoire

▪ suivre Boulevard Georges Pompidou en direction du centre-ville

▪ Rue Scheurer Kestner

▪ Rue Barrouin

▪ Boulevard Claude Verney-Carron

▪ Rue St-Exupéry

▪ accès à l’A72, en direction de Clermont, par l’échangeur de la terrasse n°12

▪ Fin de déviation

A72 en 1 × 1 voie lors des « opérations coups de poings »

Du vendredi 21 juillet 00h00 au lundi 24 juillet 00h00, l’A72 sera maintenue en 1 × 1 voie. La circulation du sens Clermont-Ferrand – Lyon sera basculée sur la voie rapide du sens Lyon – Clermont-Ferrand. La bretelle d’accès à l’A72 de l’échangeur n°12 Saint-Exupéry en direction de Lyon sera fermée à la circulation. Les itinéraires de déviation sont :

▪ rue de Montyon

▪ rue Auguste Guitton

▪ rue Pierre de Courbetin,

▪ rue Molina,

▪ Rue Charles Cholat

▪ Accès à l’A72, en direction de Lyon, par la bretelle de l’échangeur n°13

▪ fin de déviation

Du vendredi 28 juillet 00h00 au lundi 27 juillet 00h00, la circulation du sens Lyon – Clermont-Ferrand sera basculée sur la voie rapide du sens Clermont-Ferrand – Lyon. La bretelle d’accès à l’A72 de l’échangeur n°13 Montreynaud en direction de Clermont-Ferrand sera fermée à la circulation. Les itinéraires de déviation sont :

▪ rue Charles Cholat

▪ rue Molina

▪ rue Pierre de Courbertin

▪ Rond Point Andrei Khivilev

▪ rue des 3 Glorieuses

▪ rue de Montyon

▪ rue de St-Exupéry

▪ accès à l’A72, en direction de Clermont, par la bretelle d’entrée de l’échangeur de la terrasse n°12

▪ fin de déviation

Entre les « opérations coups de poings », du marquage provisoire sera posé dans le sens Clermont-Ferrand – Lyon pour décaler légèrement les voies de circulation du lundi 24 juillet à 5h00 au jeudi 27 juillet 2023 à 19h00.

Travaux après les « opérations coups de poings »

Lors des phases de travaux après les opérations coups de poing, des coupures par sens de circulation auront lieu.

Dans le sens Clermont-Ferrand – Lyon : l’autoroute A72 sera fermée à la circulation au niveau de la bretelle de sortie n° 11 « St-Priest en Jarez – Villars – la Terrasse ». La sortie par cette bretelle est donc obligatoire. La bretelle d’accès à l’A72 de l’échangeur n°12 Saint-Exupéry sera fermée à la circulation.

La circulation sera fermée les nuits du lundi 4 septembre au 8 septembre 2023 de 21h00 à 5h00 (4 nuits),et les nuits du mardi 12 au mercredi 13 septembre 2023 de 21h00 à 5h00 (1 nuit).

Lors de cette coupure les itinéraires de déviation sont :

▪ avenue de Verdun,

▪ avenue François Mitterrand,

▪ rue des Trois Glorieuses,

▪ rue de Montyon

▪ rue Auguste Guitton

▪ rue Pierre de Courbetin,

▪ rue Molina,

▪ rue Charles Cholat

▪ accès à l’A72, en direction de Lyon, par la bretelle de l’échangeur n°13,

▪ fin de déviation

◦ la voie rapide sera neutralisée et la circulation sera sur la voie lente :

▪ les nuits du mercredi 5 août au jeudi 17 août 2023 de 21h00 à 5h00 (5 nuits),

▪ la nuit du lundi 11 au mardi 12 septembre 2023 de 21h00 à 5h00 (1 nuit),

▪ la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 septembre 2023 de 21h00 à 5h00 (1 nuit).

Dans le sens Lyon – Clermont-Ferrand, l’autoroute A72 sera fermée à la circulation au niveau de la bretelle de sortie n° 13 « Montreynaud - Technopole ». Cette sortie est donc obligatoire dans les nuits du mercredi 5 oût au jeudi 17 août 2023 de 21h00 à 5h00 (5 nuits), la nuit du lundi 11 au mardi 12 septembre 2023 de 21h00 à 5h00 et la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 septembre 2023 de 21h00 à 5h00.

Lors de cette coupure, les itinéraires de déviation sont :

▪ rue Charles Cholat

▪ rue Molina

▪ rue Pierre de Courbertin

▪ rond Point Andrei Khivilev

▪ rue des 3 Glorieuses

▪ square Roger Salengro

▪ avenue François Mitterrand

▪ avenue de Verdun

▪ accès à l’A72, en direction de Clermont, par la bretelle d’entrée en direction de Clermont de l’échangeur de la DOA n°11

▪ fin de Déviation.

La voie rapide sera neutralisée et la circulation sera sur la voie lente :

▪ les nuits du lundi 4 septembre au 8 septembre 2023 de 21h00 à 5h00 (4 nuits),

▪ la nuit du mardi 12 au mercredi 13 septembre 2023 de 21h00 à 5h00 (1 nuit).

En cas de problème technique ou d’intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais indiqués, ils pourront être reportés les jours suivant les dates initialement prévues.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est invite les usagers à la plus grande prudence sur les zones de chantier et les remercie pour leur compréhension.