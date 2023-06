Loire : Réparation du pont de la rue de la Tour sur l’A72 à Saint-Etienne avec coupures de circulation et déviations du 19 juin au 07 juillet

Une Opération Coup de Poing de 72h

Des travaux de réparation de pont sur l’A72 seront réalisés du 19 juin au 07 juillet par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Les travaux sur l’autoroute A72 concernent la réparation d’un pont autoroutier permettant le passage de l’A72 au-dessus de la rue de la Tour à Saint-Étienne. Le coût global des travaux est estimé à 3,8 M d’€ TTC. Bouygues Travaux Publics Région France est la société mandataire du marché travaux avec pour co-traitants

Arnaud démolition, Aximum et Colas ARA.

Pour réduire autant que possible la gêne aux usagers et aux commerces environnants, la DIR Centre-Est a pris la décision de réaliser ces travaux sur une durée plus courte : 6 mois. Cette durée de travaux restreinte est tenable grâce à la réalisation de deux opérations dites coup de poing de 72h au cours desquelles chaque tablier va être démoli et remplacé par un tablier préalablement préfabriqué.

Cette solution rapide permet de s’abstenir de l’utilisation d’un pont provisoire impactant pour les environnants. Compte tenu de la nature des travaux à réaliser lors de ces opérations, il est nécessaire de prévoir une coupure continue de l’ouvrage d’une durée d’environ 72 h pour chaque opération. Les forts trafics dans ce secteur à congestion récurrente ne permettent pas de programmer une telle

coupure en semaine, ces opérations seront prévues sur deux week-ends d’été, le trafic y étant statistiquement moins important.

Les impacts sur la circulation

Dans le sens Clermont-Ferrand – Lyon

l’autoroute A72 sera fermée à la circulation au niveau de la bretelle de sortie n° 11 « St Priest en Jarez – Villars – la Terrasse ». La sortie par cette bretelle est donc obligatoire. La bretelle d’accès à l’A72 de l’échangeur n°12 Saint-Exupéry sera fermée à la circulation.

▪ la nuit du lundi 19 au mardi 20 juin 2023 de 21h00 à 5h00 (1 nuit)

▪ les nuits du lundi 26 juin au vendredi 30 juin 2023 de 21h00 à 5h00 (4 nuits)

▪ les nuits du lundi 3 juillet au mercredi 5 juillet 2023 de 21h00 à 5h00 (2 nuits)

la voie rapide sera neutralisée,

▪ les nuits du mercredi 5 juillet au vendredi 7 juillet 2023 de 21h00 à 5h00 (2 nuits)

Dans le sens Lyon – Clermont-Ferrand

l’autoroute A72 sera fermée à la circulation au niveau de la bretelle de sortie n° 11 « St Priest en Jarez – Villars – la Terrasse ». Cette sortie est donc obligatoire. La bretelle d’accès à l’A72 sous la Tranchée Couverte de la Terrasse sera fermée à la circulation.

▪ la nuit du mardi 20 au mercredi 21 juin 2023 de 21h00 à 5h00 (1 nuit)

▪ les nuits du mercredi 5 juillet au vendredi 7 juillet 2023 de 21h00 à 5h00 (2 nuits)

la voie rapide sera neutralisée

▪ les nuits du lundi 26 juin au vendredi 30 juin 2023 de 21h00 à 5h00 (4 nuits)

▪ les nuits du lundi 3 juillet au mercredi 5 juillet 2023 de 21h00 à 5h00 (2 nuits)

En cas de problème technique ou d’intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais ci-avant définis, ils pourront être reportés les jours suivant les dates initialement prévues.

Lors des coupures de circulation, les usagers sont invités à utiliser les itinéraires de déviation :

Fermeture du sens Clermont-Ferrand – Lyon :

◦ avenue de Verdun,

◦ avenue François Mitterrand,

◦ rue des Trois Glorieuses,

◦ rue de Montyon

◦ rue Auguste Guitton

◦ rue Pierre de Courbetin,

◦ rue Molina,

◦ rue Charles Cholat

◦ accès à l’A72, en direction de Lyon, par la bretelle de l’échangeur n°13,

◦ fin de déviation.

Fermeture du sens Lyon – Clermont-Ferrand :

◦ rue Charles Cholat

◦ rue Molina

◦ rue Pierre de Courbertin

◦ rond Point Andrei Khivilev

◦ rue des 3 Glorieuses

◦ square Roger Salengro

◦ avenue François Mitterrand

◦ avenue de Verdun

◦ accès à l’A72, en direction de Clermont, par la bretelle d’entrée en direction de Clermont de l’échangeur de la Doa n°11

◦ fin de déviation.

Fermeture de la bretelle d’accès à l’A72 dans le sens Lyon – Clermont-Ferrand sous la Tranchée Couverte de la Terrasse :

◦ rue St Exupéry,

◦ place Massenet,

◦ puis la déviation ci-dessus.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est invite les usagers à la plus grande prudence sur les zones de chantier et les remercie pour leur compréhension.

Tél : 04 69 16 62 31

Mél. : Poa.Sir-Lyon.Dirce@developpement-durable.gouv.fr

Mél : com.dirce@developpement-durable.gouv.fr