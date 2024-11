Important travaux de réparation pour les viaducs de Pierre-Bénite à compter du 05 janvier 2025

Pourquoi des travaux ?

Les viaducs de Pierre-Bénite, ouvrages clés de l’autoroute A7, inaugurés en 1966, jouent un rôle essentiel dans la circulation, avec un trafic de 150 000 véhicules par jour. Ils assurent le franchissement du Rhône et la liaison entre les autoroutes A7, A450 et les voies structurantes M7 et périphérique Bd Sémard. Après plusieurs décennies de service, des signes de vieillissement tels que des fissures et des défauts d’étanchéité sont apparus. Ces importants travaux de rénovation visent à renforcer la solidité et la durabilité des viaducs pour assurer la sécurité des usagers et la pérennité de l’infrastructure :

étanchéité

garde-corps

joints de chaussée

rénovation des appuis

Vue aérienne des viaducs

Calendrier

Les travaux ayant un impact sur les usagers s’étaleront du 05 janvier 2025 à juin 2026, avec une période de préparation en décembre 2024.

Ils seront organisés en plusieurs phases afin de limiter au maximum les perturbations :

2025 : Travaux sur le sens Marseille => Lyon de janvier à juin Travaux sur les appuis de juillet à décembre

2026 : Travaux sur le sens Lyon => Marseille de janvier à juin



Le phasage travaux a été conçu pour minimiser les désagréments en maintenant le maximum de voies circulables.

La circulation sera maintenue sur des voies réduites la plupart du temps, sauf durant certaines périodes de fermeture totale de l’autoroute, notamment 4 week-ends en mai et juin 2025 et 4 week-ends en mai et juin 2026.

Situation générale

Dans le détail, le phasage retenu est le suivant :

DÉCEMBRE 2024

Travaux préparatoires - Installation de chantier, aménagement d’accès

Travaux préparatoires - Installation de chantier, aménagement d’accès 1ER SEMESTRE 2025

Travaux sur les tabliers supportant le sens Marseille → Lyon La circulation sera maintenue sur 3 voies réduites de circulation La circulation sera complètement interrompue sur quelques nuits et lors de 4 grands week-end en mai et juin 2025 La piste cyclable sera fermée à la circulation pendant 4,5 mois

Travaux sur les tabliers supportant le sens Marseille → Lyon 2ÈME SEMESTRE 2025

Travaux de réparation des culées Sur la bretelle reliant l’A7 sens Lyon → Marseille au boulevard périphérique, la circulation sera maintenue sur 1 voie pendant 7 semaines La circulation sur la bretelle d’Irigny (bretelle reliant Irigny à la M7 en direction de Lyon) sera fermée pendant 25 jours

Travaux de réparation des culées 1ER SEMESTRE 2026

Travaux sur les tabliers supportant le sens Lyon → Marseille La circulation sera maintenue sur 3 voies réduites de circulation La circulation sera complètement interrompue sur quelques nuits et lors de 4 grands week-end en mai et juin 2026

Travaux sur les tabliers supportant le sens Lyon → Marseille

Des communiqués de presse seront publiés avant chaque changement de phase entraînant une modification des conditions de circulation.

Cyclistes : attention !

La piste cyclable sera fermée pendant 4,5 mois de janvier à mi-mai 2025. Des alternatives seront proposées (transports à la demande, covoiturage).

Consulter le flyer dédié pour organiser votre déplacement :

Dossier de presse et flyer

Retrouver l’ensemble de ces éléments et bien d’autres encore dans le dossier de presse et le flyer :