Allier - RN7 – Agglomération moulinoise : mise en place de déviations et modifications de circulation du 29 avril 2024 au 19 juillet 2024 - Communes d’Avermes et Yzeure

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe qu’à partir du 29 avril et jusqu’au 19 juillet 2024, d’importants travaux de démolition et de reconstruction de la chaussée vont être réalisés sur la RN 7 sur les communes d’Avermes et Yzeure. Une première phase de travaux s’est déroulée entre avril et juin 2023.

En 2024, la seconde partie des travaux dans le sens Province-Paris uniquement débutera le 29 avril 2024 pour se terminer en juillet 2024 selon les phases suivantes :

• la phase 4 entre l’échangeur n°47 de Montbeugny et l’échangeur n°46 de Chevagnes entre le 29 avril et le 3 juin ;

• la phase 5 entre l’échangeur n°46 de Chevagnes et l’échangeur n°45 de Decize entre le 3 et le 17 juin ;

• la phase 6 entre l’échangeur n°45 de Decize et l’échangeur n°43 d’Avermes entre le 17 juin et le 19 juillet.

Des itinéraires de déviations lors de la fermeture des bretelles d’échangeurs seront mis en place. Des balisages adaptés compléteront ces travaux. Pendant cette période, le trafic sera maintenu sur l’ensemble de la zone de travaux avec une limitation à 70 km/h.

Les travaux de rénovation des chaussées de la RN7

Les travaux, en raison de leur ampleur et de leur coût de 12,4 M€, ont nécessité un étalement sur 2023 et 2024 tout en priorisant les secteurs les plus dégradés. Ils ont été découpés en 6 sections relativement homogènes et permettant d’assurer à l’usager un minimum de gêne. Retrouvez toutes les informations dans le dossier de presse publiés sur notre site internet

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés. Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Contact :

Service Régional d’Exploitation de Moulins

Tél : 04 70 20 76 72

Mél. : Srex-Moulins.Dirce@developpement-durable.gouv.fr

Mél. : com.dirce@developpement-durable.gouv.fr