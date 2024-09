Yonne : mise en place de déviation suite à des travaux sur la RN6 rocade d’Auxerre le 18/09/24

Des travaux de pose de dispositifs d’alerte sonore en axe sur la RN 6 « rocade d’Auxerre » de Jonches à Auxerrexpo dans les 2 sens sur la commune d’Auxerre, seront réalisés le 18 septembre 2024 par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Durant les travaux, la circulation sera interdite sur la RN6 au dessus du giratoire de Jonches dans les deux sens de circulation.

Phase 1 : travaux sur la RN6 au dessus du giratoire de Jonches sens Paris/Province. Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers depuis l’échangeur de Jonches :

• la bretelle n° 1 de l’échangeur 89N900625 (Jonches),

• la RN 6 par la bretelle n° 2 de l’échangeur 89N900625 (Jonches).

Phase 2 : travaux sur la RN6 après l’échangeur de Jonches jusqu’à la table d’orientation sens Paris/Province

La voie rapide sera interdite à la circulation. La circulation s’effectuera uniquement sur la voie lente. Le dépassement sera interdit et la vitesse limitée à 70 km/h.

Sens Province/Paris la RN 6 sera interdite à la circulation pendant les phases 1 et 2. Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers dans le sens Province/Paris depuis la RN 65 et la RD 606 :

• le giratoire Auxerrexpo,

• la RD 965 (avenue du Maréchal Juin),

• la RD 124 (rue Paul Doumer),

• la rue de Brazza,

• la RN 77 jusqu’à l’échangeur 89N900625 (Jonches).

Phase 3 : travaux sur la RN6 de l’échangeur Auxerrexpo jusqu’à la table d’orientation sens Province-Paris

La RN 6 sera interdite à la circulation de l’échangeur de Jonches jusqu’à l’échangeur Auxerrexpo (Paris-Province). Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers depuis l’échangeur de Jonches :

• sortie par la bretelle n° 1 de l’échangeur 89N900625 (Jonches),

• la RN 77 (avenue Jean Jaurès et avenue Jean Mermoz),

• le giratoire place Jean Jaurès,

• l’avenue Gambetta,

• la RD 124 (rue Paul Doumer)

• la RD 965 (avenue du Maréchal Juin)

• le giratoire Auxerrexpo.

Sens Province/Paris la voie rapide sera interdite à la circulation de l’échangeur d’Auxerrexpo à la table d’orientation. La circulation s’effectuera uniquement sur la voie lente de l’échangeur d’Auxerrexpo à la table d’orientation. Le dépassement sera interdit et la vitesse limitée à 70 km/h de l’échangeur d’Auxerrexpo à la table d’orientation.

La RN 6 sera interdite à la circulation entre les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur Auxerrexpo dans les deux sens de circulation. Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers depuis la RN 65 et la RD 606 :

• le giratoire Auxerrexpo,

• la RN 65 sens 2 (Auxerre/Chablis),

• la bretelle n° 3 de l’échangeur 89N900630 (Auxerrexpo),

• la bretelle n° 2 de l’échangeur 89N900630 (Auxerrexpo),

• la RN 6 sens 2 Province/Paris.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.