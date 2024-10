Savoie : RN201- Mise en place de déviation suite à des travaux dans le tunnel des Monts du 28 au 29 octobre 2024

La Direction interdépartementale des routes Centre-Est va engager des travaux de réfection des jointsde chaussée d’un ouvrage d’art sur la VRU de Chambéry, au niveau de Cassine, à la sortie du tunnel des Monts.

Afin de garantir le bon déroulement des travaux ainsi que la sécurité des usagers, les travaux se dérouleront dans la nuit du lundi 28 octobre à 21h00 au mardi 29 octobre 2024 à 6h00 et entraîneront les modifications de circulation suivantes :

• La circulation sera interdite dans le tube Nord (sens Grenoble > Aix-les-Bains) et basculée dans le tube Sud (sens Aix-les-Bains > Grenoble), qui sera réduit à une voie par direction.

• La bretelle d’entrée de l’échangeur n°17 « Bassens » et les bretelles d’entrée et de sortie des échangeurs n°16 « Cassine » et n°15 « La Boisse » seront fermées et la circulation déviée par des itinéraires locaux.

• Les véhicules de transport de marchandises dangereuses (VTMD) seront interdits dans le tunnel et devront faire demi-tour en fonction de leur provenance, à l’échangeur n° 17 « Bassens » ou n°14 « La Motte ». Des déviations obligatoires seront activées via Grenoble pour les véhicules en transit.

La vitesse sera réduite à 70 ou 50 km/h aux abords du chantier et les dépassements seront interdits.

En cas d’aléas techniques ou d’intempéries, les travaux pourront être reportés dans la nuit du mardi 29 octobre au mercredi 30 octobre 2024, sur le même créneau horaire.

La DIR Centre-Est invite les usagers de la route à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux, pour leur propre sécurité et celle des agents aux abords du chantier.