RN7 – Agglomération moulinoise : mise en place de déviations et modifications de circulation du 13 mars au 7 avril 2023 – Communes d’Yzeure et de Toulon-sur-Allier

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe qu’à partir du 13 mars et jusqu’au 7 avril 2023, d’importants travaux de démolition et de reconstruction de la chaussée vont être réalisés sur la RN 7 au droit des communes d’Yzeure et de Toulon-sur-Allier. Retrouvez plus d’informations dans le dossier de presse sur la rénovation des chaussées de la RN7 publié sur notre site internet : https://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/renovation-des-chaussees-de-la-rn7-de-l-a2151.html

Pendant cette période, le trafic sera maintenu sur l’ensemble de la zone de travaux avec une limitation à 70 km/h. Un basculement de la circulation du sens Province-Paris sur le sens opposé sera réalisé, impliquant une circulation en mode bidirectionnel. La circulation dans le sens Paris-Province sera maintenue sur les bretelles d’entrées et de sorties des différents échangeurs.

Dans le sens Province-Paris :

la bretelle de sortie de l’échangeur n°48 de Toulon-sur-Allier sera maintenue moyennant une adaptation.

les bretelles d’entrée des échangeurs n°48 de Toulon-sur-Allier et n°47 de Montbeugny en direction de Paris seront fermées à la circulation.

Les usagers seront invités au droit de ces échangeurs à se diriger en direction du sud par la RN 7 pour rejoindre l’échangeur n°49 du Larry afin d’y faire demi-tour et de prendre la direction de Paris.

la bretelle de sortie de l’échangeur n°47 de Montbeugny sera fermée à la circulation.

Les usagers seront invités à poursuivre leur route en direction de Paris, faire demi-tour à l’échangeur n°46 de Chevagnes, se diriger en direction du sud par la RN 7 pour rejoindre l’échangeur n°47 de Montbeugny.

Des itinéraires de déviations lors de la fermeture des bretelles d’échangeurs seront mis en place. Des balisages adaptés compléteront ce dispositif sur RN 7.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Contact :

Direction interdépartementale des routes Centre-Est

Service régional d’exploitation de Moulins

Tél : 04 70 20 76 72

Mél. : Srex-Moulins.Dirce@developpement-durable.gouv.fr

Mél. : com.dirce@developpement-durable.gouv.fr