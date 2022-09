Rhône : Reportage sur le second entretien annuel de l’A42

Après les travaux d’entretien de juin 2021, de nouveaux travaux ont eu lieu sur l’A42 dans les nuits du 6 au 10 septembre. L’axe a été coupé toutes les nuits de 21h à 6h pour réaliser les travaux. Avant l’ouverture du chantier, toutes les entreprises sont réunies au nœud des îles.

Chantier annuel A42 | DIR Centre-Est

150 personnes présentes pour une dizaine de chantiers prévus

12 entreprises et 2 des nos centres d’exploitation et d’interventions seront présents pendant la semaine. Pas moins de 150 personnes tous les soirs occupés sur 4 km à réaliser la liste des travaux prévus par notre cheffe du centre de Saint-Priest :

dernier fauchage des espaces verts avant l’hiver,

remplacement des capteurs météo défectueux pour la prochaine viabilité hivernale (les capteurs avaient été vérifiés en juin)

inspections détaillées périodiques pour les ouvrages du nœud des îles

travaux en lien avec la démarche SURE pour remplacer les glissières de sécurité, mettre en place des panneaux de signalisation… et autres en complément des travaux qui avaient eu lieu en juin

installation d’une ligne de vie temporaire au niveau du nœud des îles pour nettoyer les corniches au-dessus du fleuve Rhône

passage de la balayeuse pour nettoyer les voies

hydrocurage pour nettoyer les grilles des bas-côtés

changement de la signalisation accidentée

réparation des glissières métalliques et en béton

mais aussi de gros travaux d’enrobés qui ont eu lieu cette semaine-là

Zoom sur 2 chantiers : enrobés et suppression de candélabres

Le chantier d’enrobé a lieu dans les 2 sens cette semaine-là. En juin, une inspection de l’état des chaussées a eu lieu pour déterminer l’état de dégradation de la chaussée. Cela a permis de définir la hauteur sur laquelle il faut intervenir : soit on rabote à 5 cm, soit on fait une purge à 13 cm. Toutes les zones ont été définies en amont avec les entreprises pour choisir le mode d’exploitation adapté (autrement dit la coordination du chantier entre toutes les entreprises et pour l’entreprise elle-même).





Ces travaux annuels sont également l’occasion de supprimer les candélabres inutilisés.