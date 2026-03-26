Rhône/Loire : Amélioration de la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon A47 - Réaménagement de la bretelle d’insertion de l’échangeur n°12 “Sardon” et de l’avenue Charles de Gaulle

À partir du 16 avril 2026 et jusqu’à décembre 2026, la Direction Interdépartementale des Route Centre-Est (DIRCE) engagera d’importants travaux de sécurisation et de fluidification au niveau de l’échangeur n°12 (Sardon) de l’A47, sur la commune de Rive-de-Gier, dans le sens Saint-Etienne vers Lyon. Les travaux consistent notamment en la reprise de la bretelle d’entrée et la création d’une nouvelle branche au giratoire pour séparer les flux de circulation. Le projet prévoit également l’élargissement du pont de la Durèze pour sécuriser les cheminements piétons et cycles, ainsi que la création d’un bassin de traitement des eaux pluviales.

Ce réaménagement permettra de fluidifier le trafic en insertion et d’améliorer la lisibilité des différentes voiries entre l’avenue Charles de Gaulle et la bretelle autoroutière.

Fermeture de l’avenue Charles de Gaulle :

Les travaux réalisés nécessiteront des modifications importantes des conditions de circulation. L’avenue Charles de Gaulle sera fermée (sauf riverains) entre le giratoire d’accès à l’autoroute et la caserne du SDIS, du 6 avril au 2 octobre 2026. L’accès à l’avenue Charles de Gaulle se fera uniquement depuis le giratoire du square Karl Marx et circulable jusqu’à la caserne SDIS.

Fermeture de la bretelle d’entrée direction Lyon :

La bretelle d’entrée de l’échangeur n°12 sera fermée à la circulation la journée du 15 avril 2026 et sera fermée en continu durant les vacances scolaires d’été, du 1er juillet au 31 août 2026, ainsi que durant les vacances de la Toussaint, du 19 octobre au 4 novembre 2026. D’autres fermetures ponctuelles pourraient avoir lieu pour le besoin des travaux. De nuit : fermetures ponctuelles de la circulation dans le sens Saint-Étienne > Lyon

Des fermetures nocturnes ponctuelles de l’autoroute A47 sont prévues entre avril et décembre 2026 pour les opérations de balisage et la réalisation des travaux, avec une première séquence programmée dans les nuits du 13 au 14 avril 2026 et du 14 au 15 avril et avec une seconde séquence programmée pour une vingtaine de nuit en juillet 2026.