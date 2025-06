Respectez le corridor de sécurité : Ralentissez et écartez-vous au maximum

9 000 agents de l’État ou de sociétés d’autoroute travaillent chaque jour sur le réseau routier et autoroutier national. Ils effectuent près de 800 000 interventions par an pour assurer la sécurité des automobilistes : balisage des chantiers, entretien des routes et des infrastructures, sécurisation des zones d’incidents ou maintien de la circulation routière en condition hivernale.

Le 14 mai 2025, deux agents de la Direction Interdépartementale des Routes d’Ile-de-France (DiRIF) ont été percutés par un poids-lourd alors qu’ils intervenaient sur une bande d’arrêt d’urgence. Un agent est décédé et l’autre a été grièvement blessé.

Le mardi 24 juin 2025, sur la N154 à La Chapelle-du-Bois-des-Faulx (Eure), un agent d’exploitation de la Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest (DIRNO) est décédé dans l’exercice de ses fonctions lors d’une intervention de sécurisation d’une voiture en panne. Il a été causé par une fourgonnette qui doublait un poids lourd et dont le conducteur roulait à vive allure.

Depuis 2014, 14 agents des routes ont été tués dans l’exercice de leurs missions dont 10 au cours de ces trois dernières années. Ces accidents dramatiques sont majoritairement causés par des comportements à risque des usagers et notamment un défaut d’attention. Afin de protéger ces agents, le ministère chargé des Transports lance de nouveau une campagne de communication nationale pour faire respecter le corridor de sécurité à l’approche d’un chantier ou d’un véhicule en intervention. À cette occasion, le Ministre annonce également la création d’une semaine nationale dédiée à la sécurité des agents des routes, qui sera organisée chaque année, en amont des congés d’été, afin de sensibiliser durablement les automobilistes à cet enjeu majeur.

Retrouvez le communiqué de presse de Philippe Tabarot, ministre des transports

Toutes les ressources sur cette campagne sont disponibles sur le site internet du ministère des transports.

Une campagne nationale pour adopter les bons comportements et éviter les drames

En lançant la campagne de communication « Respectez le corridor de sécurité : Ralentissez et écartez-vous au maximum » le ministère rappelle à l’ensemble des usagers l’absolue nécessité d’appliquer les bons comportements sur la route pour assurer la sécurité de tous les professionnels qui interviennent sur les réseaux routiers français.

La campagne repose principalement sur la radio et l’audiodigital, pour leurs capacités à informer et sensibiliser rapidement et en situation de conduite. Des sets de table seront également distribués dans les restaurants routiers.

Des journées de sensibilisation organisées par la DIR Centre-Est

Plusieurs journées de sensibilisation des usagers sont organisées tout au long de cette campagne. Lors de cette journées, les participants peuvent notamment :

– Découvrir les ateliers pratiques sur l’implantation du corridor de sécurité et la réglementation de zone de travaux,

– Mesurer les enjeux humains du métier,

– Assister à des démonstrations par nos agents d’exploitation, illustrant les procédures d’intervention et de balisage d’urgence, et échanger sur leur métier et pratiques.

Vendredi 16 mai, la DIR Centre-Est s’est associée au collectif « Familles des agents des routes et autoroutes tués en service » pour organiser une journée de prévention sur l’aire de Langon (RN 90), entre Albertville et Moûtiers qui a regroupé les gestionnaires routiers (AREA, département de la Savoie), l’association « Fiers d’être dépanneurs », ainsi que la gendarmerie. Les élus locaux étaient également présents. Plus en savoir plus, retrouvez l’article sur cette action.

Mardi 24 juin, la DIR Centre-Est a organisé une action de prévention sur l’aire de repos des Fruitiers (N532, Saint-Marcel-lès-Valence) pour sensibiliser les automobilistes à l’importance du corridor de sécurité. Un moment fort en échanges, marqué par une fréquentation importante. Plus en savoir plus, retrouvez l’article sur cette action.

Le vendredi 04 juillet 2025, de 09h00 à 16h00, une action de sensibilisation est organisée sur l’aire de la Guye, le long de la RN80 entre Montchanin et Chalon-sur-Saône, commune de Saint Hélène. Des agents du district de Mâcon seront présents pour relayer la campagne nationale et sensibiliser au métier des agents des routes. Des gendarmes de la brigade motorisée de Montceaux-les-Mines et des intervenants de la sécurité routière seront présents pour sensibiliser sur les risques liés à la consommation d’alcool et de stupéfiants.

Notre DIR reste pleinement mobilisée : nous continuerons, au travers des actions de prévention à renforcer nos actions de sécurité et à sensibiliser les usagers de la route.