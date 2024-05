Nièvre - A77 - Prolongation jusqu’au 24 mai 2024 de la fermeture des bretelles des échangeurs n°28 et 29 avec un basculement de la circulation sur la A77 dans le sens Paris/Nevers sur la commune de Mesves-sur-Loire et de La Charité-sur-Loire

Des travaux de renouvellement de la couche de roulement sur la section courante de la A77 et des bretelles des échangeurs n° 28 et 29 dans le sens Paris – Nevers sur les communes de Mesves-sur-Loire et La Charité-sur-Loire ont commencé le 8 avril 2024 par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE). Ils doivent être prorogés jusqu’au 24 mai 2024 en raison des fortes pluies survenues début mai.

Pour rappel, ces travaux nécessitent le basculement de la circulation en provenance de Paris au niveau de la commune de Mesves-sur-Loire sur la voie rapide du sens Nevers – Paris jusqu’à l’aire de La Marche.

Les bretelles n° 1 et 2 des échangeurs n° 28 et 29 sont également concernées par les travaux. Une déviation est mise en place à l’attention des usagers par la A77 (sens Paris/Nevers) :

Échangeur 28 direction BOURGES :

Fermeture bretelle de sortie n° 1, les usagers désirant prendre la bretelle de sortie n° 1 de l’échangeur 28 (sens PARIS – NEVERS) devront suivre la déviation par A77 (sens PARIS – NEVERS) jusqu’à l’échangeur 30 bretelle de sortie n° 1 (sens PARIS – NEVERS) puis la bretelle d’entrée n° 4 de l’échangeur 30 (sens NEVERS – PARIS) direction PARIS jusqu’à la bretelle de sortie n° 3 de l’échangeur 28.

Fin de déviation

Échangeur 28 direction NEVERS :

Fermeture bretelle d’entrée n° 2, les usagers désirant prendre la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur 28 (sens PARIS – NEVERS) devront suivre la déviation par A77 (sens NEVERS – PARIS) jusqu’à l’échangeur 27 bretelle de sortie n° 3 (sens NEVERS – PARIS) puis la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur 27 (sens PARIS – NEVERS) direction NEVERS.

Fin de déviation

Échangeur 28 direction AUXERRE :

Fermeture bretelle d’entrée n° 2, les usagers désirant prendre la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur 28 direction Auxerre devront suivre la déviation par A77 jusqu’à l’échangeur 27 bretelle de sortie n° 3 (sens NEVERS – PARIS) puis la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur 27 (sens PARIS – NEVERS) jusqu’à l’échangeur 30 bretelle de sortie n° 1 (sens PARIS – NEVERS) puis la bretelle d’entrée n° 4 de l’échangeur 30 (sens NEVERS – PARIS) direction PARIS jusqu’à la bretelle de sortie n° 3 de l’échangeur 29 direction AUXERRE.

Fin de déviation

Échangeur 29 direction LA CHARITÉ et AUXERRE :

Fermeture bretelle de sortie n° 1, les usagers désirant prendre la bretelle de sortie n° 1 de l’échangeur 29 (sens PARIS – NEVERS) devront suivre la déviation par A77 (sens PARIS – NEVERS) jusqu’à l’échangeur 30 bretelle de sortie n° 1 (sens PARIS – NEVERS) puis la bretelle d’entrée n° 4 de l’échangeur 30 (sens NEVERS – PARIS) direction PARIS jusqu’à la bretelle de sortie n° 3 de l’échangeur 29 direction AUXERRE – LA CHARITE.

Fin de déviation

Échangeur 29 direction NEVERS :

Fermeture bretelle d’entrée n° 2, les usagers (sortant de La Charité RD179A et en provenance de la RN151) désirant prendre la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur 29 (sens PARIS – NEVERS) devront suivre la déviation par A77 bretelle d’entrée n° 4 de l’échangeur 29 (sens NEVERS – PARIS) jusqu’à l’échangeur 27 bretelle de sortie n° 3 (sens NEVERS – PARIS) puis la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur 27 (sens PARIS – NEVERS) direction NEVERS.

Fin de déviation

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Contact :

Direction interdépartementale des routes Centre-Est

Service régional d’exploitation de Moulins

Tél : 04 70 48 18 50

Mél. : Srex-Moulins.Dirce@developpement-durable.gouv.fr

Mél : com.dirce@developpement-durable.gouv.fr