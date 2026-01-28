Minéralisation du terre-plein central et requalification de l’assainissement sur la RN 532

La Route Nationale 532 (RN 532) relie Valence à Bourg-de-Péage et Roman-sur-Isère dans la Drôme (26). Cette voie rapide à 2x2 voies, longue de 10 kilomètres, constitue une partie du périphérique de Valence. Elle assure la liaison entre les autoroutes A7 et A49, qui permet de rejoindre l’Isère, l’A48 et l’agglomération grenobloise.

Localement, la RN 532 dessert les communes situées au nord-est de l’agglomération valentinoise et permet notamment de rejoindre la gare TGV et l’Ecoparc du Rovaltain. Elle constitue ainsi un axe majeur pour les activités socio-économiques du secteur.

Sur l’ensemble de son itinéraire, la RN532 compte un trafic moyen journalier de 60 000 véhicules, dont environ 10 % de poids lourds.

Le contexte

Après avoir constaté la nécessité d’améliorer la viabilité routière et la sécurité des usagers (bande d’arrêt d’urgence de faible largeur) sur la RN 532 d’une part, de préserver la ressource en eau d’autre part, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR CE) a programmé une opération de travaux qui vise deux objectifs :

• Le premier objectif de cette opération est d’améliorer la sécurité et le confort de l’itinéraire, via l’élargissement des bandes d’arrêt d’urgence (BAU) par réduction de la largeur du terre-plein central (TPC). L’élargissement des BAU permet de sécuriser les usagers, fluidifier le trafic en cas de véhicule en panne sur le bas-côté et de faciliter l’intervention des secours,

• Le second objectif vise l’amélioration du réseau d’assainissement routier, afin de contenir toute pollution diffuse ou accidentelle, préservant ainsi l’environnement et la ressource en eau. En effet, le contournement de Saint-Marcel-lès-Valence s’inscrit dans une zone où une éventuelle pollution accidentelle migrerait rapidement vers l’aquifère. Ce dernier présente une grande sensibilité due à son exploitation pour la production d’eau potable pour l’agglomération de Valence. La conjugaison de ces deux caractéristiques confère au contournement de Saint-Marcel-lès-Valence son classement en zone vulnérable. C’est pourquoi il constitue une zone prioritaire de protection de la ressource en eau.

En 2018 et 2019, dans le cadre d’une démarche SURE (Sécurité des Usagers sur les Routes Existantes), un premier épisode de travaux a été réalisé sur la RN 532, entre l’échangeur 3 de Saint-Marcel-lès-Valence et l’entrée de Bourg de Péage, consistant en la minéralisation du TPC et l’élargissement des BAU.

La DIR CE a programmé pour 2026, un seconde épisode de travaux, dans le cadre du programme Modernisation, sur la section contournant le bourg de Saint-Marcel-lès-Valence, entre l’échangeur 1 des Couleures et l’échangeur 3 de Saint-Marcel-lès-Valence.

Programme des travaux

Les travaux portent sur la réduction et la minéralisation du terre-plein central enherbé (terrassement et mise en place d’un enrobé) de la RN532, permettant l’élargissement des bandes d’arrêt d’urgence. Le réseau d’assainissement est complété par la mise en place de fossés en béton, en accotement et d’une réfection des réseaux profonds (canalisations).

Ces travaux ont pour objectifs :

• d’améliorer la sécurité, pour les usagers et les agents d’exploitation,

• de limiter les perturbations en cas d’accidents,

• d’améliorer le confort des usagers,

• de rénover le système de collecte des eaux pluviales de la plateforme routière.

Réduction et minéralisation du terre-plein central

Les travaux à réaliser en terre-plein central sont les suivants :

➢ Création de caniveaux à fente (dans les virages)

➢ Pose de nouvelles canalisations sous chaussée

➢ Redimensionnement du réseau de collecte

➢ Terrassement et mise en place d’un revêtement en enrobé

➢ Remplacement des glissières de sécurité métal par des glissières béton

➢ Reprise des marquages en peinture et des panneaux de signalisation

Élargissement et minéralisation des bandes d’arrêt d’urgence

Les travaux à réaliser en accotements sont les suivants :

➢ Redimensionnement du réseau de collecte

➢ Remplacement des fossés enherbés par des fossés en béton & raccordement aux bassins d’assainissement

➢ Modification ou remplacement des glissières de sécurité métal par des glissières béton

➢ Reprise des marquages en peinture et des panneaux de signalisation

Montant de l’opération

6 M€ financé à 100 % par l’Etat

Planning des travaux

Les travaux seront réalisés en trois phases.

La première phase, d’une durée prévisionnelle de 4 mois, vise la modernisation de l’assainissement en terre-plein central ainsi que sa minéralisation.

Les seconde et troisième phases, d’une durée respective prévisionnelle de 2,5 mois,

prévoient la reprise d’une partie de l’assainissement profond et la minéralisation des

fossés en accotement.

Les travaux auront lieu de février à novembre 2026.

L’organisation retenue est la suivante :

> Février-Juin 2026 - Phase 1 : travaux préparatoires, travaux en terre plein central

> Juin-Août 2026 - Phase 2 : travaux en accotement sens Valence-Grenoble

> Septembre-Novembre 2026 - Phase 3 : travaux en accotement sens Grenoble-Valence