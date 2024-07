Loire - RN88 - Conditions de circulation modifiées à partir du 22 juillet pour l’amélioration de l’échangeur Firminy – Fayol (n°31) sur la RN88

À partir du 22 juillet 2024, la Direction interdépartementale des routes Centre-Est procédera, dans le cadre de l’amélioration de la mobilité entre Lyon et Saint-Étienne, à l’amélioration de l’échangeur de Firminy – Fayol (n°31) sur la route nationale RN 88, dans le sens Saint-Étienne → Le Puy-en-Velay.

Nature des travaux

Ces travaux s’inscrivent un plan d’actions pour améliorer la mobilité entre les métropoles de Saint-Étienne et de Lyon. Plus d’informations sur notre site internet :

https://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/presentation-du-projet-a2110.html

La route nationale RN88 permet de relier Lyon et Toulouse, par le Massif central. Elle se situe dans le prolongement de l’autoroute A47 depuis Givors et constitue un axe transversal important, puisqu’elle dessert sept départements.

L’amélioration de l’échangeur n°31, dans le sens Saint-Étienne → Le Puy-en-Velay, s’articule autour de deux nouveaux aménagements pour fluidifier la circulation et améliorer la sécurité des usagers.

La bretelle de sortie sera mise à deux voies sur ses 65 derniers mètres. Dans la continuité de cet aménagement, l’anneau du giratoire existant sera élargi. Ces deux aménagements visent à améliorer la fluidité du trafic sur le giratoire, augmenter la capacité de stockage et limiter les risques de remontées de file sur la bretelle de sortie de la route nationale RN 88.

Impacts pour les usagers

> Phase 1, du 22 juillet au 26 août 2024

Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Firminy – Fayol (n°31) jour et nuit, et du giratoire ponctuellement de nuit

Cette phase se déroule du lundi 22 juillet 9h au lundi 26 août 16h. Pendant toute la durée des travaux, la bretelle de sortie de l’échangeur de Firminy – Fayol (n°31) est fermée à la circulation. Le giratoire reste ouvert, mais les conditions de circulation sont modifiées avec une largeur de voie réduite. Des opérations ponctuelles nécessitent la fermeture complète du giratoire, programmées de nuit.

Le planning prévisionnel des dates de fermeture*, de 20h au lendemain 5h30, du giratoire :

• 1 nuit du lundi 22 juillet au mardi 23 juillet ;

• 1 nuit du lundi 5 août au mardi 6 août ;

• 1 nuit du lundi 12 août au mardi 13 août ;

• 4 nuits du lundi 19 août au vendredi 23 août.

Itinéraire de déviation lors de la fermeture la bretelle de sortie n°31 :

Les usagers en direction du Puy-en-Velay souhaitant utiliser la sortie n°31 devront poursuivre sur la RN88 jusqu’à l’échangeur 32 puis faire demi-tour en direction de Saint-Étienne pour emprunter la sortie n°31.

Itinéraire de déviation lors des fermetures de la bretelle de sortie n°31 et du giratoire :

Les usagers en direction du Puy-en-Velay souhaitant utiliser la sortie n°31 pour rejoindre Fayol devront poursuivre sur la RN88 jusqu’à l’échangeur 32 puis faire demi-tour en direction de Saint-Étienne pour emprunter la sortie n°31.

Les usagers en direction du Puy-en-Velay souhaitant utiliser la sortie n°31 pour rejoindre le Chambon-Feugerolles devront poursuivre sur la RN88 jusqu’à l’échangeur 32 puis continuer sur la RD88.

> Phase 2, à partir du 26 août 2024 :

Fermeture nocturne ponctuelle de la bretelle de sortie de l’échangeur de Firminy – Fayol (n°31)

Pendant cette phase, la circulation sur la bretelle de sortie est maintenue. Les travaux se concentrent sur la partie gauche en extrémité de la bretelle et sur le bord du giratoire : travaux forestiers et d’assainissement, ainsi que finitions sont au programme. Des opérations ponctuelles nécessitent la fermeture de la bretelle de sortie, à raison de 4 nuits du lundi 23 septembre au vendredi 27 septembre, de 21h à 6h*.

Les usagers en direction du Puy-en-Velay souhaitant utiliser la sortie n°31 devront poursuivre sur la RN88 jusqu’à l’échangeur 32 puis faire demi-tour en direction de Saint-Étienne pour emprunter la sortie n°31.

*Ces dates sont soumises aux aléas climatiques et à l’avancement chantier.

Différents intervenants pour la réalisation des travaux

Les travaux sont financés par l’État, ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et le département de la Loire. Le coût global de l’opération s’élève à 950 000 €.

Le maître d’ouvrage est l’État, ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, représenté par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR Centre-Est).

Le maître d’œuvre est Ingérop Conseil et Ingénierie (agence de Vienne). L’entreprise réalisant les travaux est EUROVIA DALA SAS.

La DIR Centre-Est appelle les automobilistes à redoubler de vigilance aux abords du chantier, à ralentir et respecter la vitesse limite autorisée dans ces zones. Il est important de garder une distance de sécurité suffisante à tout instant sur la route et de rester concentré afin de pouvoir anticiper les dangers liés aux travaux et aux autres automobilistes.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre Est, consciente de la gêne occasionnée, remercie les usagers de leur compréhension, les prie de bien vouloir respecter la signalisation mise en place et de veiller à la sécurité des personnels travaillant sur le chantier.

Direction interdépartementale des routes Centre-Est

Service d’ingénierie routière de Lyon

Tél : 04 69 16 62 31

Mél. : sir-lyon.dirce@developpement-durable.gouv.fr

Mél : com.dirce@developpement-durable.gouv.fr