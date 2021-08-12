La DIR Centre-Est lutte contre l’ambroisie !

L’ambroisie est une espèce exotique envahissante extrêmement allergène dont la lutte est un enjeu de santé publique. L’objectif est de réduire les émissions de pollen et de graine afin d’éviter la prolifération de la plante.

Nos agents ont suivi une formation qui leur permettent de reconnaître les plantes invasives, dont l’ambroisie. Depuis le début de l’été, les agents surveillent donc le moment propice où il sera opportun de faucher la plante.

Ambroisie | DIR Centre-Est

Cela a notamment commencé fin juillet sur la RN7 dans le département du Rhône. Les tracteurs-épareuses sont donc à l’œuvre pour faucher la végétation (pas uniquement l’ambroisie, car il est impossible de faucher uniquement une seule plante). Cette fauche permet également une meilleure lisibilité des panneaux.







Tracteur-épareuse et fourgon DIR Centre-Est | DIR Centre-Est

Lame du tracteur épareuse | DIR Centre-Est





























La fauche est faite sur 2m à 2,5m, il ne faut pas couper trop petit pour permettre au reste de la végétation « d’étouffer » l’ambroisie pour éviter qu’elle ne prolifère !

Une seconde coupe interviendra en septembre pour faucher à nouveau l’ambroisie.

Retrouvez les différents reportages du Progrès de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes réalisés à cette occasion :