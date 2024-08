Drôme - mise en place de déviation suite à des travaux sur le Pont Canal RN102

Dans le cadre de travaux de rénovation de l’ouvrage Pont Canal sur la RN 102 entre Montélimar et Le Teil, la RN102 doit être fermée dans les deux sens de circulation durant 3 nuits cet été.

La RN 102 sera donc fermée les nuits du lundi 2 au mardi 3, du mardi 3 au mercredi 4 et du mercredi 4 au jeudi 5 septembre 2024 entre 21h00 à 6h00 et une déviation sera mise en place par la RD86 et la RD11 (Rochemaure-Ancône) (voir plan ci-après) :

Nous vous invitons à la plus grande prudence vous remercions de votre compréhension.

Plan de déviation