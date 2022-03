Drôme : mise en place de déviation suite à des travaux de réfection de la chaussée sur la RN 7

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que des travaux de réfection de la chaussée de la RN 7 vont être réalisés dans le secteur de Valence Sud entre le giratoire « Libération » et le giratoire « Chaffit ».

Le chantier se déroulera de nuit (de 20h00 à 6h00) du lundi 28 mars 2022 au vendredi 01 avril 2022 et impliquera la fermeture de la RN7 à différents niveaux selon les phases du chantier :

• première phase : fermeture entre le giratoire de la Motte à Portes lès Valence et le giratoire de « Portes »,

• deuxième phase : fermeture du giratoire de « KFC » et de la jonction avec le giratoire « Libération ».

Les voies transversales qui débouchent sur le chantier seront barrées au droit de la RN7 et les bretelles d’insertion dans les deux sens et la bretelle de sortie sens Valence → Romans de l’échangeur n°31 seront interdites à la circulation

Pendant les nuits de travaux, des déviations seront mises en place par le réseau départemental et communal (voir plans et itinéraires ci-dessous).

Par ailleurs la vitesse sera limitée à 50 km/h dans la zone de travaux pour éviter les accidents et limiter les risques de projection de gravillons.

Nous vous invitons à la plus grande prudence et vous remercions de votre compréhension pour les nuisances occasionnées.

Consulter le communiqué de presse et son plan de déviation (format pdf - 301.8 ko - 24/03/2022)