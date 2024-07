Drôme et Ardèche - RN102 - Fermeture de la RN102 du pont canal entre Montélimar et le Teil 3 nuits cet été avec mise en place de déviations

Dans le cadre des travaux de rénovation du Pont Canal entre Montélimar et Le Teil, la RN102 du pont doit être fermée dans les deux sens de circulation durant 3 nuits cet été. La RN102 sera donc fermée les nuits du lundi 29 au mardi 30 juillet 2024, du lundi 5 au mardi 6 août et du lundi 26 au mardi 27 août 2024 entre 21h00 à 6h00 et une déviation sera mise en place par la RD11 et la RD86 (Rochemaure-Ancône).

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés. Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Service régional d’exploitation de Lyon/District de Valence

Tél : 04 69 16 63 35

Mél. : dva.te.dirce@developpement-durable.gouv.fr

Mél : com.dirce@developpement-durable.gouv.fr