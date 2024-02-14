Données de trafic routier (réseau DIR Centre-Est) disponibles
Le réseau routier de la DIR Centre-Est mesure près de 1 200 km. Afin de connaître le trafic qui s’écoule sur son réseau, tout un système de recueil de données est mis en œuvre. Ce système de recueil de données de trafic se compose de stations permanentes (boucles de comptages disposées dans la chaussée) et de capteurs installés de façon permanente ou temporaire (quelques semaines par an par exemple) aux abords de la chaussée. Environ 150 instruments de recueil de données de trafic "temps différé" sont ainsi disposés le long de nos routes. Ils permettent notamment de connaître le débit (le nombre de véhicules) qui passe quotidiennement sur notre réseau, ainsi que la part des poids lourds.
Ces systèmes mesurent le trafic en un point. Pour permettre une exploitation des données recueillies, ces données ponctuelles sont "étendues" à une section sur laquelle on considère le trafic homogène. En fonction du nombre de stations sur un axe et la variabilité du trafic, ces sections sont plus ou moins longues. Le réseau de la DIR Centre-Est est ainsi découpé en près de 150 sections.
Ce sectionnement a été revu en 2017 en raison :
- de la pose de nouveau capteurs depuis le précédent sectionnement
- de l’évolution du réseau (mise à 2x2 voies, mise en service, transfert de réseau…)
Ce qui explique la différence de présentation entre les données antérieures à 2016 (voir plus bas) et les autres.
Ces données de trafic ont une tolérance d’erreur de 4% sur le TMJA TV et de 10% sur le trafic poids lourds.
Les Directions Interdépartementales des Routes ne gèrent que les routes nationales et les autoroutes non concédées. Pour les autres types de routes :
- autoroutes concédées (payantes)
- routes sous compétence des métropoles
- routes départementales dépendant du Conseil Départemental
- routes communales
- …
Si vous souhaitez des renseignements, nous vous invitons à vous tourner directement vers le bon gestionnaire.
Si vous souhaitez d’autres données/renseignements concernant nos axes, n’hésitez pas à contacter le service SES/CEGT :cegt.ses.dirce@developpement-durable.gouv.fr
Les données de trafic 2022
Les données de trafic 2022 :
- Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) tous véhicules (TV)
- Pourcentage poids lourds (PL)
- Trafic Moyen Journalier Mensuel (TMJM)
- Par sens de circulation
sont consultables dans le tableau
Vous pouvez également télécharger au format shape (scr : EPSG:2154 - RGF93 / Lambert-93 - Projeté) les couches suivantes :
Les données de trafic 2021
Les données de trafic 2021 :
- Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) tous véhicules (TV)
- Pourcentage poids lourds (PL)
- Trafic Moyen Journalier Mensuel (TMJM)
- Par sens de circulation
sont consultables dans le tableau
Ces mêmes données sont visualisables sur la carte web Géo-IDE carto
Vous pouvez également télécharger au format shape (scr : EPSG:2154 - RGF93 / Lambert-93 - Projeté) les couches suivantes :
Les données de trafic 2020
Les données de trafic 2020 sont consultables dans le
Il contient les données suivantes :
- Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) tous véhicules (TV)
- Pourcentage poids lourds (PL)
- Trafic Moyen Journalier Mensuel (TMJM)
- Par sens de circulation
En raison de la pandémie de COVID-19 et de la limitation des déplacements qui en a découlé, il est bien évident que ces données 2020 doivent être utilisées avec circonspection.
Les données de trafic 2019
Les données de trafic 2019 :
- Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) tous véhicules (TV)
- Pourcentage poids lourds (PL)
- Trafic Moyen Journalier Mensuel (TMJM)
- Par sens de circulation
sont consultables dans le tableau
Ces mêmes données sont visualisables sur la carte web Géo-IDE carto
Vous pouvez également télécharger au format shape (scr : EPSG:2154 - RGF93 / Lambert-93 - Projeté) les couches suivantes :
Les données de trafic 2018
Dans le tableauGéo-IDE carto. Pour vous aider à utiliser cette application et comprendre les données disponibles sur cette carte, vous pouvez consulter le
Historique des données antérieures à 2016
Dans le fichier
Carte des trafics du PC de Saint-Étienne, voies structurantes d'agglomération Sud-Loire pdf - 3.5 Mio
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