Données de trafic routier (réseau DIR Centre-Est) disponibles

Le réseau routier de la DIR Centre-Est mesure près de 1 200 km. Afin de connaître le trafic qui s’écoule sur son réseau, tout un système de recueil de données est mis en œuvre. Ce système de recueil de données de trafic se compose de stations permanentes (boucles de comptages disposées dans la chaussée) et de capteurs installés de façon permanente ou temporaire (quelques semaines par an par exemple) aux abords de la chaussée. Environ 150 instruments de recueil de données de trafic "temps différé" sont ainsi disposés le long de nos routes. Ils permettent notamment de connaître le débit (le nombre de véhicules) qui passe quotidiennement sur notre réseau, ainsi que la part des poids lourds.

Ces systèmes mesurent le trafic en un point. Pour permettre une exploitation des données recueillies, ces données ponctuelles sont "étendues" à une section sur laquelle on considère le trafic homogène. En fonction du nombre de stations sur un axe et la variabilité du trafic, ces sections sont plus ou moins longues. Le réseau de la DIR Centre-Est est ainsi découpé en près de 150 sections.

Ce sectionnement a été revu en 2017 en raison :

  • de la pose de nouveau capteurs depuis le précédent sectionnement
  • de l’évolution du réseau (mise à 2x2 voies, mise en service, transfert de réseau…)

Ce qui explique la différence de présentation entre les données antérieures à 2016 (voir plus bas) et les autres.

Ces données de trafic ont une tolérance d’erreur de 4% sur le TMJA TV et de 10% sur le trafic poids lourds.

Les Directions Interdépartementales des Routes ne gèrent que les routes nationales et les autoroutes non concédées. Pour les autres types de routes :

  • autoroutes concédées (payantes)
  • routes sous compétence des métropoles
  • routes départementales dépendant du Conseil Départemental
  • routes communales

Si vous souhaitez des renseignements, nous vous invitons à vous tourner directement vers le bon gestionnaire.

Si vous souhaitez d’autres données/renseignements concernant nos axes, n’hésitez pas à contacter le service SES/CEGT :

en renseignant le formulaire de demande pour des données de trafic pdf - 62.6 kio

et en le retournant à l’adresse mail suivante cegt.ses.dirce@developpement-durable.gouv.fr

Les données de trafic 2022

Les données de trafic 2022 :

  • Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) tous véhicules (TV)
  • Pourcentage poids lourds (PL)
  • Trafic Moyen Journalier Mensuel (TMJM)
  • Par sens de circulation

sont consultables dans le tableau

TMJA 2022 ods - 385.6 kio

Vous pouvez également télécharger au format shape (scr : EPSG:2154 - RGF93 / Lambert-93 - Projeté) les couches suivantes :

Les données de trafic 2021

Les données de trafic 2021 :

  • Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) tous véhicules (TV)
  • Pourcentage poids lourds (PL)
  • Trafic Moyen Journalier Mensuel (TMJM)
  • Par sens de circulation

sont consultables dans le tableau

TMJA DIRCE 2021 xls - 431.5 kio

Ces mêmes données sont visualisables sur la carte web Géo-IDE carto

Vous pouvez également télécharger au format shape (scr : EPSG:2154 - RGF93 / Lambert-93 - Projeté) les couches suivantes :

Les données de trafic 2020

Les données de trafic 2020 sont consultables dans le

tableau TMJA 2020 xls - 382 kio

Il contient les données suivantes :

  • Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) tous véhicules (TV)
  • Pourcentage poids lourds (PL)
  • Trafic Moyen Journalier Mensuel (TMJM)
  • Par sens de circulation

En raison de la pandémie de COVID-19 et de la limitation des déplacements qui en a découlé, il est bien évident que ces données 2020 doivent être utilisées avec circonspection.

Les données de trafic 2019

Les données de trafic 2019 :

  • Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) tous véhicules (TV)
  • Pourcentage poids lourds (PL)
  • Trafic Moyen Journalier Mensuel (TMJM)
  • Par sens de circulation

sont consultables dans le tableau

TMJA DIRCE 2019 xls - 317.5 kio

Ces mêmes données sont visualisables sur la carte web Géo-IDE carto

Vous pouvez également télécharger au format shape (scr : EPSG:2154 - RGF93 / Lambert-93 - Projeté) les couches suivantes :

Géo-IDE, trafics 2019
Géo-IDE, trafics 2019

Les données de trafic 2018

Dans le tableau

TMJA DIRCE 2018 xls - 849 kio

, vous pouvez consulter le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) tous véhicules (TV) ainsi que le pourcentage poids lourds (PL) par sens de circulation ou pour les deux sens confondus. Vous trouverez également le trafic journalier mensuel. Vous pouvez également consulter ces éléments via la carte interactive produite sous Géo-IDE carto. Pour vous aider à utiliser cette application et comprendre les données disponibles sur cette carte, vous pouvez consulter le

Mémo Géo-IDE Trafic 2018 pdf - 1.4 Mio

Historique des données antérieures à 2016

Dans le fichier

Trafic DIRCE xls - 1.1 Mio

vous trouverez l’ensemble des données pour l’année 2016 et l’historique depuis 2006.

Carte des trafics du PC de Moulins pdf - 2.5 Mio

Carte des trafics du PC d'Albertville pdf - 1.9 Mio

Carte des trafics du PC de Grenoble pdf - 2.9 Mio

Carte des trafics du PC de Saint-Étienne, voies structurantes d'agglomération Sud-Loire pdf - 3.5 Mio

Carte des trafics du PC de Saint-Étienne, vallée du Rhône pdf - 2 Mio

Carte des trafics du PC de Lyon pdf - 2.5 Mio

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22 septembre 2021

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