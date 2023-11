Corridor de sécurité : retour sur nos actions de sensibilisation de l’été 2023

Dans le cadre de la campagne nationale de sécurité des agents des routes des DIR sur le corridor de sécurité de juin 2023, la DIR Centre-Est avait installé sur ses aires des panneaux explicatifs et du matériel accidenté.

C’est quoi le corridor de sécurité ?

Sécurité des agents des routes : Corridor de sécurité,

Véhicules sur la bande d’arrêt d’urgence, Je change de voie

Panneau explicatif sur le corridor de sécurité

L’article R. 412-11-1 du code de la route prévoit que les usagers circulant près du bord droit doivent dans ces circonstances réduire leur vitesse et changer de voie lorsqu’ils le peuvent, ou à défaut s’écarter le plus possible en restant dans leur voie. Cette règle vise à laisser un espace latéral suffisant au droit du véhicule, dit « corridor de sécurité ».

Les DIR c’est quoi ?

Les 11 directions interdépartementales des routes sont à votre service partout en France. Elles assurent l’entretien de près de 12 000 km d’autoroutes et de routes nationales.

La DIR Centre-Est est présente sur 13 départements et gère plus 1 100 km de routes et d’autoroutes non concédées.

Nos actions locales

Dans le département de la Nièvre, sur l’aire de Saint-Pierre-le-Moûtier de la RN7 dans le sens Nevers-Moulins, une flèche lumineuse de rabattement accidentée a été exposée. Elle a été percutée en janvier 2023 par un automobiliste lors d’un balisage pour du débroussaillage. Heureusement aucune victime n’est à déplorer. Mais le choc aurait pu se faire entre l’usagé et le tracteur débroussailleur avec une toute autre gravité.

Dans le département de Saône-et-Loire, sur l’aire des Rasses (commune de la Chappelle-Monts-de-Fance) sur la RN79, un véhicule accidenté est exposé. Dans le cadre d’un chantier sur la RN70, la route habituellement en 2x2 voies a été réduite à 2x1 voies, ce qui a créé des ralentissements et des embouteillages.

Un de nos agents présent en fin de bouchon a allumé ses feux de détresse mais 3 véhicules sont arrivés à vive allure.Un des véhicules n’a pas pu éviter le choc. Notre agent a été blessé dans l’accident.

Tous les ans, les agents sur le bord des routes sont victimes d’accidents : une dizaine chaque année, dont un accident mortel pour 2 de nos agents en 2022 sur la commune de La Bâthie en Savoie.

