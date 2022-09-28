Campagne nationale de sensibilisation contre les incivilités : les vidéos

Reportages des médias nationaux (TF1 et France3 Normandie), making-off de la campagne et vidéo du Ministre chargé des transports

Making-off de la campagne

Agents des DIR : respectez leur travail, respectez-les (vidéo, durée : 3 min 59 s) Minsitère chargé des transports

Voir la transcription

Le ministère des Transports lance une nouvelle campagne pour dénoncer les incivilités subies par les agents en charge de l’exploitation et de l’entretien des routes. Agressions physiques, menaces, insultes, jets d’objets… Les agents des routes sont chaque jour confrontés aux incivilités des usagers dans l’exercice de leur fonction.

Vidéo de lancement de la campagne par le Ministre chargé des transports, Clément Beaune

Reportages médias nationaux

Reportage France3 Normandie du 21 septembre 2022 Retrouvez le reportage sur la DIR Nord-Ouest Reportage à 1min20

Reportage TF1 du 23 septembre 2022 Retrouvez le reportage sur la DIR Ile-de-France Reportage