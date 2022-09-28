Campagne nationale de sensibilisation contre les incivilités : les vidéos
Reportages des médias nationaux (TF1 et France3 Normandie), making-off de la campagne et vidéo du Ministre chargé des transports
Making-off de la campagne
Agents des DIR : respectez leur travail, respectez-les (vidéo, durée : 3 min 59 s)
Minsitère chargé des transports
Vidéo de lancement de la campagne par le Ministre chargé des transports, Clément Beaune
Reportages médias nationaux
Reportage France3 Normandie du 21 septembre 2022
Retrouvez le reportage sur la DIR Nord-Ouest
Reportage TF1 du 23 septembre 2022
Retrouvez le reportage sur la DIR Ile-de-France
Reportage France2 du 28 septembre 2022
Retrouvez le reportage sur la DIR Ile-de-France