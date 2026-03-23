Avis de publicité - Avis à candidatures : RN 90 – Commune de Cevins – Le Grand Murger Mise à disposition d’un terrain du domaine public pour piste d’entraînement moto

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE) met à disposition une partie des parcelles cadastrées F 2312 et F 2313 ainsi qu’une ancienne voirie bitumée déclassée non cadastrée (630 mètres de linéaire sur 6 mètres de large), leiu-dit « le Grand Murger », sur la commune de Cevins (73730) pour un usage de piste d’entraînement moto, le long de la Route Nationale 90 (RN90), au niveau des PR35+675 à 36+175, côté droit.

Date limite de dépôt des dossiers : 10/04/2026

Date d’attribution : 01/05/2026