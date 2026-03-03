Avis de publicité - Avis à candidatures : Mise à disposition d’un terrain pour fauchage et/ou pâturage sur la commune de Grand-Aigueblanche 73260
La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE) met à disposition un terrain de 6 020 m² sur la commune de Grand-Aigueblanche 73260, le long de la Route Nationale 90 (RN90), au niveau des PR44+925 à 45+125, côté droit.
Date limite de dépôt des dossiers : 20/03/2026
Date d’attribution : 01/04/2026
Retrouvez le cahier des charges et la candidature.
