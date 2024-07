Allier - RN7 – Agglomération moulinoise : fin des travaux de réfection des chaussées de la déviation de Moulins

Les travaux de démolition et de reconstruction des chaussées de la RN 7 sur les communes d’Avermes et d’Yzeure sont terminés depuis le vendredi 12 juillet 2024. Par conséquent, le trafic de transit et les échanges avec les voiries locales sont rétablis dans les conditions normales de circulation.

Cette chaussée en béton armé continu avec des torons présentaient des phénomènes récurrents de départs de matériaux sous la forme de petites dalles depuis quelques années. Cela engendrait notamment des fissurations et infiltrations d’eau, ainsi que des ruptures des aciers et éjection de blocs. Les travaux, en raison de leur ampleur et de leur coût, ont nécessité un étalement sur 2023 et 2024 tout en priorisant les secteurs les plus dégradés. Ils ont été découpés en 6 sections relativement homogènes pour permettre d’assurer à l’usager un minimum de gêne. Le trafic a été maintenu durant toute la durée des travaux avec des modifications de circulation.

Plus d’informations dans notre rubrique "Allier - Rénovation des chaussées RN7"

La Direction interdépartementale des routes Centre-Est remercie les usagers de leur compréhension pendant les travaux réalisés en 2023 et 2024 et les invite à rester prudents.

Retour en images sur les travaux

Les photos peuvent réutilisées à titre gratuit. Le crédit photo est à attribuer pour chaque photo à « MTECT/DIR Centre-Est/AUDIN Christophe ».

Première photo : Arrachage des aciers et démolition de la route par 3 grues

Deuxième photo : Route cassée dans un sens avec maintien du trafic dans l’autre sens

Troisième photo : Application de la nouvelle couche d’enrobé sur la route

Quatrième photo : Route rénovée