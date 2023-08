Allier : Retour sur les travaux réalisés en 2023 de la chaussée du contournement de Moulins dans l’Allier (RN7)

La RN7 autour de l’agglomération moulinoise a été mise en service en 1995. Les premiers travaux ont eu lieu au printemps 2023.

Retour sur les travaux réalisés en 2023 de rénovation de la chaussée du contournement de Moulins dans l’Allier (RN7)

Elle a une structure en Béton Armé Continu.

La chaussée est composée sur les 20premiers cm de béton de ciment et d’armatures longitudinales (torons) tous les 10cm.

Elle se dégradait de manière récurrente à cause de fissurations et d’infiltrations d’eau.

Après études du CEREMA, le choix a été fait de démolir la partie supérieure de la chaussée sur une épaisseur d’environ 20 cm.

L’entreprise Eiffage réalise les travaux pour un coût global de 12,4 M€.

2 machines vibrent le béton sur 400m par jour. Elles réalisent une dizaine de passages.

La circulation est maintenue pendant les travaux.

Après démolition, les aciers sont arrachés, tordus pour être mis en boule et récupérés ensuite.

Boule d’acier

La chaussée est ensuite composée de 20 cm de différentes couches, dont la couche de roulement de 4 cm. C’est sur cette couche que nous roulons.

Puis le compacteur passe 6 fois.

En 2 semaines, la chaussée a été cassée, ramassée puis rénovée.

Les travaux se font en différentes phases en 2022 et 2023.

Entre ces différentes phases, la DIR Centre-Est intervient pour changer les zones de chantier en maintenant la circulation.

Ces travaux apporteront :

- un confort de circulation sur une chaussée neuve,

- un confort acoustique pour les usagers et les riverains (les routes recouvertes d’enrobé sont les plus silencieuses),

- une sécurité pour les usagers de la route,

- une solidité et durabilité de la chaussée.

Vidéo réalisée par la DIR Centre-Est

Crédits photos et vidéos : DIR Centre-Est

Crédit musique : Music by AlexGrohl from Pixabay