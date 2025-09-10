Yonne : Travaux de réfection des glissières sur la RN6 lieu-dit Sommeville commune de Monéteau du 15 au 19 septembre 2025

Des travaux de réparation de glissière de sécurité sur la RN6 au lieu-dit Sommeville seront réalisés du 15 au 19 septembre 2025 par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Ces travaux vont nécessiter la fermeture de la RN6 dans le sens Paris – Avallon. Les véhicules seront basculés sur la voie médiane du sens Avallon – Paris.

Dans le sens Avallon les usagers suivront la déviation mise en place :

➢ sortir par la bretelle de sortie n° 3 de l’échangeur 89N900610 (Sommeville),

➢ emprunter le giratoire de Sommeville,

➢ retour sur la RN 6 direction Paris par la bretelle d’entrée n° 4 de l’échangeur de Sommeville.

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.