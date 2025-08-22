Yonne : RN77 - Mise en place de déviations suite à la fermeture de l’échangeur bretelle D61a sur la RN77 commune de Saint-Florentin le 26 et 27 août 2025

Des travaux de d’entretien du fossé et le dérasement de l’accotement sur la bretelle de l’échangeur bretelle D614a reliant la RN 77 à la RD 61a, commune de Saint Florentin seront réalisés le 26 et 27 août 2025 de jour comme de nuit par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Ces travaux vont nécessiter la fermeture de l’échangeur. Les usagers devront emprunter les déviations :

  • la RN 77 sens Troyes – Auxerre jusqu’à l’échangeur n° 89N907710,
  • la bretelle n° 1 de l’échangeur n° 89N907710,
  • le giratoire du Chapeau,
  • la RD 905 jusqu’à la RD 30,
  • la RD 30 jusqu’à la rue de la Halle,
  • la rue de la Halle jusqu’à la RD 61a,
  • la RD 61a.

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Partager la page

Sur le même sujet

Savoie : mise en place de déviations suite à des travaux de protection des piles du viaduc du (…)

  • Travaux et perturbations

29 août 2025

Rhône - A47 - Limitation de tonnage sur l’A47 au niveau du pont de Givors

  • Travaux et perturbations

22 juillet 2025

Yonne : RN77 mise en place de déviation suite à des travaux de réfection sur le giratoire de (…)

  • Travaux et perturbations

21 juillet 2025

Nièvre : Basculement de la circulation du sens Moulins – Paris sur la RN7 commune de (…)

  • Travaux et perturbations

7 juillet 2025

Haut de page