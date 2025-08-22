Yonne : RN77 - Mise en place de déviations suite à la fermeture de l’échangeur bretelle D61a sur la RN77 commune de Saint-Florentin le 26 et 27 août 2025

Des travaux de d’entretien du fossé et le dérasement de l’accotement sur la bretelle de l’échangeur bretelle D614a reliant la RN 77 à la RD 61a, commune de Saint Florentin seront réalisés le 26 et 27 août 2025 de jour comme de nuit par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Ces travaux vont nécessiter la fermeture de l’échangeur. Les usagers devront emprunter les déviations :

la RN 77 sens Troyes – Auxerre jusqu’à l’échangeur n° 89N907710,

la bretelle n° 1 de l’échangeur n° 89N907710,

le giratoire du Chapeau,

la RD 905 jusqu’à la RD 30,

la RD 30 jusqu’à la rue de la Halle,

la rue de la Halle jusqu’à la RD 61a,

la RD 61a.

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.