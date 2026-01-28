Yonne : RN6 - mise en place de déviation suite à la fermeture de la bretelle de sortie n° 3 du giratoire des Chesnez commune d’Auxerre du 2 au 6 février 2026

Des travaux de débroussaillage sur la bretelle n° 3 de l’échangeur des Chesnez sur la RN6 dans le sens Province → Paris seront réalisés du 2 au 6 février 2026, par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Ces travaux vont nécessiter la fermeture totale de la bretelle n° 3 de l’échangeur des Chesnez. Les usagers devront emprunter la déviation par :

• la RN6 (sens Province – Paris) direction Sens,

• la bretelle sortante n° 3 de l’échangeur « A6 Nord »,

• la bretelle entrante n° 2 de ce même échangeur,

• la RN6 (sens Paris – Province) direction Auxerre,

• sortie Auxerre centre échangeur des Chesnez 89N900615

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.