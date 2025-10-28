Yonne - RN6 : mise en place d’une déviation suite à des travaux d’entretien sur les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Perrigny-Sommeville du 3 au 14/11/25

Des travaux d’entretien des dépendances bleues, vertes et de réfection de la chaussée sur les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Perrigny-Sommeville sur la RN6, commune de Monéteau, dans le sens Province – Paris seront réalisés du 3 au 14 novembre 2025 par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Ces travaux vont nécessiter la fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Perrigny-Sommeville. Les usagers devront emprunter la déviation :

Dans le sens Sommeville – Appoigny depuis la RD158 (Sommeville) :

• le giratoire de l’échangeur Sommeville

• la RD158 jusqu’au giratoire de l’échangeur de Perrigny

• la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur jusqu’à la RN6 sens 1 (Paris – Province)

• la RN6 jusqu’à la bretelle de sortie n°1 de l’échangeur du carrefour de l’Europe

• le giratoire du carrefour de l’Europe

• la bretelle n° 7 reliant le giratoire du carrefour de l’Europe au giratoire des Chesnez

• le giratoire des Chesnez

• la RN6 sens 2 (Province – Paris) direction Appoigny

Fin de déviation

Dans le sens Auxerre – Sommeville :

• la RN6 sens Province – Paris jusqu’à l’échangeur A6 nord

• la bretelle de sortie n°4 de l’échangeur A6 nord

• le giratoire A6 nord

• la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur A6 nord en direction d’Auxerre

• la RN6 sens Paris – Province jusqu’à l’échangeur Perrigny – Sommeville

• la bretelle de sortie n°1 de l’échangeur Perrigny – Sommeville

• le giratoire de Perrigny

• la RD158 jusqu’à Sommeville

Fin de déviation

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.