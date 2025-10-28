Yonne - RN6 : mise en place d’une déviation suite à des travaux d’entretien sur les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Perrigny-Sommeville du 3 au 14/11/25
Des travaux d’entretien des dépendances bleues, vertes et de réfection de la chaussée sur les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Perrigny-Sommeville sur la RN6, commune de Monéteau, dans le sens Province – Paris seront réalisés du 3 au 14 novembre 2025 par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).
Ces travaux vont nécessiter la fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Perrigny-Sommeville. Les usagers devront emprunter la déviation :
Dans le sens Sommeville – Appoigny depuis la RD158 (Sommeville) :
• le giratoire de l’échangeur Sommeville
• la RD158 jusqu’au giratoire de l’échangeur de Perrigny
• la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur jusqu’à la RN6 sens 1 (Paris – Province)
• la RN6 jusqu’à la bretelle de sortie n°1 de l’échangeur du carrefour de l’Europe
• le giratoire du carrefour de l’Europe
• la bretelle n° 7 reliant le giratoire du carrefour de l’Europe au giratoire des Chesnez
• le giratoire des Chesnez
• la RN6 sens 2 (Province – Paris) direction Appoigny
Fin de déviation
Dans le sens Auxerre – Sommeville :
• la RN6 sens Province – Paris jusqu’à l’échangeur A6 nord
• la bretelle de sortie n°4 de l’échangeur A6 nord
• le giratoire A6 nord
• la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur A6 nord en direction d’Auxerre
• la RN6 sens Paris – Province jusqu’à l’échangeur Perrigny – Sommeville
• la bretelle de sortie n°1 de l’échangeur Perrigny – Sommeville
• le giratoire de Perrigny
• la RD158 jusqu’à Sommeville
Fin de déviation
En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.
Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.