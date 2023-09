Yonne - RN6 : Fermeture de la RN6 du giratoire de Jonches jusqu’à l’échangeur des Chesnez et de la bretelle entrante n° 4 du giratoire de Jonches du 25 au 27 septembre 2023 sur la commune d’Auxerre

Des travaux d’entretien des chaussées de la RN6 (du giratoire de Jonches jusqu’à l’échangeur des Chesnez) et de la bretelle n° 4 du giratoire de Jonches dans le sens Province – Paris, seront réalisés du 25 au 27 septembre 2023, par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE). Ces travaux vont nécessiter la fermeture totale de la RN6 (du giratoire de Jonches jusqu’à l’échangeur des Chesnez) et de la bretelle n° 4 du giratoire de Jonches (direction Paris). Les usagers devront emprunter les déviations du giratoire n° 89N907705 de Jonches par :

• la RN77 direction Nevers, l’avenue Jean Mermoz puis l’avenue Jean Jaurès,

• l’avenue Bourbotte,

• la RD124 (boulevard de la Chainette),

• la RD89A (avenue Charles de Gaulle) ,

• accès à la RN6 (Paris) par le carrefour de l’Europe .

Des travaux de réfection de la chaussée sur le giratoire du carrefour de l’Europe de la RN 6 dans le sens de circulation Paris-Province seront réalisés les 28 et 29 septembre 2023 de jour et de nuit. Plus d’informations https://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/yonne-fermeture-du-giratoire-du-carrefour-de-l-a2220.html

Direction interdépartementale des routes Centre-Est

Service Régional d’Exploitation de Moulins

Tél : 04 69 16 62 31

Mél. : Dc.Srex-Moulins.Dirce@developpement-durable.gouv.fr

Mél : com.dirce@developpement-durable.gouv.fr

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.