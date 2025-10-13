Yonne - RN 151 : mise en place de déviation suite à des travaux de réfection sur les communes Gy l’Evêque et Vallan du 20 au 31/10/25

Des travaux de réfection de la chaussée sur la RN 151 hors agglomération, entre Gy L’Evêque et Vallan et , entre Vallan et la ferme du Moulin de Billy, sur les communes de Vallan et de Gy L’Evêque, seront réalisés du 20 octobre 2025 au 31 octobre 2025 par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Durant les travaux, des déviations seront mises en place de jour comme de nuit, y compris le week-end.

Une déviation pour tous les véhicules de Gy L’Evêque à Auxerre dans les deux sens :

Dans le sens Clamecy-Auxerre depuis la RN151 :

• la RD85 direction Coulanges-La-Vineuse jusqu’à Vincelles,

• Vincelles jusqu’à la RD606,

• la RD606 jusqu’à la RD239 (voie Romaine),

• la RD239 (voie Romaine) jusqu’à Auxerre.

Dans le sens Auxerre-Clamecy depuis la RN151 :

• l’avenue pierre de Courtenay jusqu’à la RD239 (voie Romaine),

• la RD239 (voie Romaine) jusqu’à la RD606,

• la RD606 jusqu’à Vincelles,

• Vincelles jusqu’à la RD85 direction Coulanges-La-Vineuse,

• la RD85 jusqu’à la RN151.

Une déviation locale pour les riverains de Vallan à Auxerre dans les deux sens :

• de Vallan, la voie communale jusqu’à Chevannes,

• Chevannes, la RD1 puis la RD158 direction Orgy jusqu’au giratoire de Villefargeau

• la RD965 jusqu’à Auxerre.

Une déviation locale pour les riverains de Gy L’Evêque à Vallan dans les deux sens :

• de Gy L’Evêque, la voie communale route de Coulangeron jusqu’à Avigneau

• Avigneau, la RD 111 jusqu’à Escamps

• Escamps, la RD1 jusqu’à Chevannes

• Chevannes, la voie communale jusqu’à Vallan.

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.