Yonne : mise en place de déviation suite à la fermeture de bretelles sur la RN6

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe des travaux d’entretien de chaussée, consistant au renouvellement de la couche de roulement sur les bretelles de l’échangeur faisant les liaisons entre la RN6 et le giratoire situé du côté de Perrigny, entraînant la fermeture de ces bretelles du 23 mai à 7h00 au 25 mai 2022 19h00, de jour comme de nuit.

Déviation de la bretelle sortante reliant la RN6 au giratoire, sur la commune de Perrigny, dans le sens Paris → Province, l’itinéraire emprunte depuis la RN6 :

le linéaire de la RN6 jusqu’à la bretelle sortante reliant la RN6 au giratoire du Carrefour de l’Europe, commune d’Auxerre

• la bretelle sortante

• le giratoire du Carrefour de l’Europe

• la bretelle de liaison entre le giratoire du Carrefour de l’Europe et le giratoire des Chesnez

• le giratoire des Chesnez

• la bretelle entrante reliant le giratoire à la RN6 en direction de Paris

• la section courante de la RN6.

Déviation de la bretelle entrante reliant le giratoire à la RN6 dans le sens PERRIGNY → AUXERRE, l’itinéraire emprunte depuis le giratoire situé sur la commune de Perrigny successivement :

• la RD48 jusqu’au giratoire situé sur la commune de Monéteau-Sommeville

• le giratoire côté Sommeville

• la bretelle entrante, du giratoire à la RN6 en direction de Paris

• la section courante de la RN6 jusqu’à la bretelle sortante de l’échangeur « A6 nord »

• la bretelle sortante, depuis la RN6 au giratoire

• le giratoire « A6 nord »

• la bretelle entrante entre le giratoire et la RN6 en direction d’Auxerre

• la RN6.

Déviation ponctuelle de la RN6 dans le sens Province → Paris, l’itinéraire emprunte depuis la RN6 successivement :

• la bretelle sortante reliant la RN6 au giratoire côté Sommeville

• le giratoire

• la bretelle entrante reliant le giratoire à la RN6 en direction de Paris.

Basculement ponctuel de la circulation dans le sens Paris → Province sur la voie du sens opposé.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

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