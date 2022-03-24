Yonne : mise en place de déviation suite à la fermeture de la RN 151

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe des travaux de renouvellement de la couche de roulement de la RN 151 dans les deux sens, communes de Coulanges-sur-Yonne, Festigny et Courson-les-Carrières, du 19 avril 2022 au 01 juillet 2022.

Une déviation sera mise en place sur la RN151 (de Coulanges-sur-Yonne à l’entrée de Courson-les-Carrières) à l’attention des usagers par :

Sens CLAMECY / AUXERRE :

• de la RN 151 à Clamecy

• RD 951A – RD 951

• RD 951 – RD 606

• RD 606 jusqu’à Auxerre.

Sens AUXERRE / CLAMECY :

• de la RN151 – RD 85 à Coulanges-la-Vineuse

• RD 606 – RD 951

• RD 951A jusqu’à la RN 151.

Dans l’agglomération de Courson-les-Carrières, une déviation sera mise en place à l’attention des usagers dans les deux sens de circulation par :

Déviation en direction d’AUXERRE

Sens FONTENAILLES / AUXERRE :

• de la RD 950 direction Ouanne,

• RD 85 jusqu’à la RN 151.

Sens MOLESMES / AUXERRE :

• de la RD 9 direction Jeuilly,

• RD 950 direction Ouanne,

• RD 85 jusqu’à la RN 151.

Sens DRUYES-LES-BELLE-FONTAINES / AUXERRE :

• de la RD 104,

• RD 148 direction Jeuilly,

• RD 950 direction Ouanne,

• RD 85 jusqu’à la RN 151.

Déviation en direction de CLAMECY

Sens FONTENAILLES / CLAMECY :

• de la RD 950 direction Les Hauts-de-Forterre,

• RD 148 direction Druyes-les-Belles-Fontaines,

• RD 73,

• RD 101 direction Surgy,

• RD 144.

Sens MOLESMES / CLAMECY :

• de la RD 9 direction Les Hauts-de-Forterre,

• RD 148 direction Druyes-les-Belles-Fontaines,

• RD 73,

• RD 101 direction Surgy.

Sens FOURONNES / CLAMECY :

• de la RD 950 direction Mailly-le-Chateau,

• RD 130 direction Merry-sur-Yonne,

• RD 100 jusqu’à Chamoux,

• RD 951 jusqu’à Clamecy.

Sens ANUS / CLAMECY :

• de la RD 130,

• RD 39 direction Mailly-le-Chateau,

• RD 130 direction Merry-sur-Yonne,

• RD 100 jusqu’à Chamoux,

• RD 951 jusqu’à Clamecy.

Afin de limiter le trafic des PL sur la déviation VL et donc sur les RD locales, une limitation à 3,5T – sauf desserte locale – sera mise en place sur la RN151 aux deux extrémités de la déviation « transit ».

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

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