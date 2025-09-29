Yonne : mise en place de déviation suite à des travaux de réfection de la chaussée sur la RN151 communes de Courson-les-Carrières et Merry-Sec les 29 et 30/09/25
Des travaux de réfection de la chaussée sur la RN 151 hors agglomération, sur les communes de Courson-les-Carrières et Merry-Sec, seront réalisés les 29 et 30 septembre 2025 par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).
Ces travaux vont nécessiter la fermeture de la RN151. Les usagers devront emprunter les déviations :
Dans le sens Auxerre → Clamecy :
• la RD85 jusqu’à Ouanne,
• la RD950 jusqu’à Fontenailles,
• la RD950 jusqu’à la RN151.
Dans le sens Clamecy → Auxerre :
• la RD950 « route de Fontenailles » jusqu’à Ouanne
• la RD85 jusqu’à la RN151
En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.
Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.
