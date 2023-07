Yonne - Fermetures de bretelles de giratoires et RN6 avec mises en place de déviations sur la commune d’Auxerre entre le 10 et le 13 juillet

Pour réaliser des travaux d’entretien de chaussées, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE) va fermer pendant 1 journée différente certaines bretelles de giratoires entre le 10 et le 13 juillet 2023. Pendant ces fermetures, des déviations seront mises en places.

Première journée : Fermeture de la RN6 entre l’échangeur du giratoire de Jonches et l’échangeur « Auxerrexpo »

Dans le sens Province → Paris, la RN6 ainsi que les bretelles entrantes depuis la RN65 et la RD606 (en amont de la RN6) seront fermées et une déviation sera mise en place à l’attention des usagers par :

• la RN65 et la RD606 jusqu’au giratoire

• le giratoire « d’Auxerrexpo »

• la RD965 avenue du Maréchal Juin,

• la RD124 avenue du maréchal Juin puis les rues Paul Doumer et de Brazza,

• la RN77 avenues Jean Jaurès et Jean Mermoz,

• le giratoire de Jonches.

Deuxième journée : Fermeture de la bretelle entrante n° 2 du giratoire de l’Europe – A6 Nord

La bretelle entrante n° 2 de l’échangeur de l’Europe sera fermée et les usagers devront emprunter les déviations depuis la RN6 par :

• le giratoire AuxR_Parc

• l’avenue Jules Verne

• la RD139 rue du Fossé du Bois

• la RN6 dans le sens Paris – Province

Troisième journée : Fermeture des bretelles n° 1 et 2 du giratoire de Géant Casino

Les bretelles n° 1 et n° 2 de l’échangeur de la zone d’activité des Clairions dans le sens Paris –> Province seront fermés. Ces travaux vont nécessiter la fermeture totale des bretelles entre la RN6 et le giratoire de l’avenue Haussmann, rue de l’Écluse, rue Guynemer.

Les usagers ne pouvant emprunter la bretelle sortante n° 1 de l’échangeur seront déviés par :

• la RN6 jusqu’à la bretelle sortante n° 1 de l’échangeur du giratoire de Jonches,

• la bretelle sortante n° 1 de la RN6 au giratoire de Jonches,

• le giratoire de Jonches,

• la bretelle entrante n° 4 du giratoire à la RN6 sens Province –> Paris,

• le linéaire de la RN6 jusqu’à la bretelle sortante n° 3 de l’échangeur de la zone d’activité des Clairions,

• la bretelle sortante de la RN6 jusqu’à la rue de l’Écluse,

• la rue de l’Écluse, de la bretelle au giratoire de l’avenue Haussmann.

Les usagers ne pouvant emprunter la bretelle entrante n° 2 de l’échangeur seront déviés depuis le giratoire, par :

• l’avenue Haussmann

• l’avenue Robert Schumann

• l’avenue Jean Monet

• la RD89a

• le giratoire du Carrefour de l’Europe

• la bretelle entrante n° 2 depuis le giratoire du Carrefour de l’Europe vers la RN6

• la RN6 dans le sens Paris –> Province.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.