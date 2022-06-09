Yonne : Fermeture et déviation de la bretelle de sortie n°1 de l’échangeur de Perrigny/Sommeville de la RN 6 le 13 juin

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que des travaux d’enduits sur la bretelle de sortie n° 1 de l’échangeur de Perrigny/Sommeville de la RN 6 dans le sens Appoigny – Auxerre commune de Perrigny, auront lieu le 13 juin 2022.

La bretelle de sortie n° 1 de l’échangeur de Perrigny/Sommeville de la RN 6 sera fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers :

  • depuis le linéaire de la RN6 jusqu’à la bretelle de sortie n° 1 de l’échangeur Carrefour de l’Europe,
  • le giratoire du Carrefour de l’Europe,

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Retrouvez le communiqué de presse. pdf - 70.6 kio

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