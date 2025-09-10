Yonne : Fermeture de la bretelle sortante n° 2 du giratoire du carrefour de l’Europe (du giratoire vers la RN6) commune d’Auxerre du 16 au 18 septembre 2025

Des travaux de réparation de glissière de sécurité sur la bretelle n° 2 de l’échangeur du carrefour de l’Europe (depuis le giratoire vers la RN6) dans le sens Paris – Province seront réalisés du 16 au 18 septembre 2025, par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Ces travaux vont nécessiter la fermeture totale de la bretelle n° 2 de l’échangeur du carrefour de l’Europe. Les usagers devront emprunter la déviation par :

• la bretelle n° 7 depuis le carrefour de l’Europe jusqu’au giratoire des Chesnez,

• la RN6 sens Province – Paris jusqu’à l’échangeur « A6 Nord »,

• la bretelle sortante n° 3 de l’échangeur « A6 Nord »,

• la bretelle entrante n° 2 de ce même échangeur,

• la RN6 sens Paris – Province

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.