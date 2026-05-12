Yonne : Basculement et déviation de la circulation du sens Province/Paris - commune de Monéteau (RN6 - entre la station Total et Appoigny) du 18 au 22 mai 2026

Des travaux de réfection de la couche de roulement sur la RN6 (2x2 voies) sens 2 et sur la bretelle entrante n° 5 de l’échangeur 89N900605 (A6 nord) dans le sens Province → Paris commune de Monéteau, seront réalisés du 18 au 22 mai 2026 de jour comme de nuit, par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Ces travaux vont nécessiter le basculement de la circulation du sens Province → Paris sur la voie rapide du Paris → Province jusqu’au tourne à gauche en face de la RD319 (rue du fossé du bois, fermée à la circulation) où elle sera basculée dans le sens Province → Paris de la RD606. La circulation sera bidirectionnelle, le dépassement sera interdit et la vitesse sera limitée à 80 km/h.

Déviation pour tous les véhicules et les TE.

Accès à l’autoroute à la ZAC des Macherins, à la ZA Les Grandes Haies par la RN6 sens Province → Paris, déviation par :

la RN6 sens Province → Paris

Basculement sur la voie rapide du sens Paris → Province

RD606 voie rapide sens Paris → Province

Basculement sur la RD606 sens Province → Paris

Chemin des Ruelles à Appoigny

Rue du Quenou à Appoigny

RD606 sens Paris → Province

RN6 sens Paris → Province jusqu’à la bretelle sortante n°1 de l’échangeur n°89N900605

Bretelle n°1

Le giratoire de l’Europe (A6 nord)

Fin de déviation.

Depuis le giratoire de l’Europe (A6 nord) → Appoigny, bretelle n° 5 fermée. Déviation par :

La bretelle n° 2 de l’échangeur n° 89N900605 (A6 nord)

La RN6 dans le sens Paris → Province jusqu’à la bretelle sortante n° 1 de l’échangeur n° 89N900615 (Carrefour de l’Europe)

Le giratoire du Carrefour de l’Europe

La bretelle n° 7 reliant le giratoire du Carrefour de l’Europe au giratoire des Chesnez

Le giratoire des Chesnez

La bretelle entrante n° 4

La RN6 sens Province → Paris

Basculement sur la voie rapide du sens Paris → Province

La RD606 voie rapide Paris → Province

Basculement sur la RD606 sens Province → Paris

La RD606 sens Province → Paris

Appoigny

Fin de déviation.

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.