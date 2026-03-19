Yonne : Basculement de la circulation du sens Paris/Province et déviation du sens Province/Paris commune de Monéteau (RN6) du 16 au 27 mars 2026

Des travaux d’élagage sur la RN6 au niveau de l’échangeur Perrigny-Sommeville commune de Monéteau dans le sens Paris → Province prévus du 9 au 13 mars 2026 de jour sont prorogés jusqu’au 27 mars 2026, par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Ces travaux vont nécessiter le basculement de la circulation du sens Paris → Province sur la voie rapide du sens Province → Paris. La circulation sera bidirectionnelle, le dépassement sera interdit et la vitesse sera limitée à 70 km/h.
Dans le sens Province → Paris, une déviation sera mise en place à l’attention des usagers :
• sortir par la bretelle de sortie n° 3 de l’échangeur de Sommeville,
• emprunter le giratoire de Sommeville,
• retour sur la RN 6 direction Paris par la bretelle d’entrée n° 4 de l’échangeur de Sommeville.

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

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