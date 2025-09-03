Visite guidée du CEI de Saint-Priest lors des Journées Européennes du Patrimoine 2025
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Centre d’Exploitation et d’Intervention (CEI) de Saint-Priest ouvre exceptionnellement ses portes au public le 20 septembre 2025.
Au programme :
– Une visite guidée du centre et de ses missions,
– Des ateliers interactifs : manipulation de matériels (saleuse, fourgon d’intervention, tracteur de fauche, etc.),
– Une expérience immersive en 3D pour comprendre les conditions de travail des agents qui assurent la sécurité des usagers au quotidien.
Horaires : Accueil dès 9h00, départs de visite toutes les 20 minutes jusqu’à 11h20
Lieu : CEI de Saint-Priest – 10 rue Ambroise Paré, 69800 Saint-Priest (Métropole de Lyon)
Accès : Parking disponible sur place. Transports en commun depuis Part-Dieu et Perrache
Public : Tout public
Tarif : Gratuit, réservation obligatoire
Il s’agit de la première participation du CEI de Saint-Priest aux Journées Européennes du Patrimoine. Une occasion unique de découvrir de l’intérieur les coulisses de l’entretien et de la sécurité de nos routes.
Inscription : paul.pequin@developpement-durable.gouv.fr