Visite guidée du CEI de Saint-Priest lors des Journées Européennes du Patrimoine 2025

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Centre d’Exploitation et d’Intervention (CEI) de Saint-Priest ouvre exceptionnellement ses portes au public le 20 septembre 2025.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Centre d’Exploitation et d’Intervention (CEI) de Saint-Priest ouvre exceptionnellement ses portes au public le 20 septembre 2025.

Au programme :

– Une visite guidée du centre et de ses missions,

– Des ateliers interactifs : manipulation de matériels (saleuse, fourgon d’intervention, tracteur de fauche, etc.),

– Une expérience immersive en 3D pour comprendre les conditions de travail des agents qui assurent la sécurité des usagers au quotidien.

Horaires : Accueil dès 9h00, départs de visite toutes les 20 minutes jusqu’à 11h20

Lieu : CEI de Saint-Priest – 10 rue Ambroise Paré, 69800 Saint-Priest (Métropole de Lyon)

Accès : Parking disponible sur place. Transports en commun depuis Part-Dieu et Perrache

Public : Tout public

Tarif : Gratuit, réservation obligatoire

Il s’agit de la première participation du CEI de Saint-Priest aux Journées Européennes du Patrimoine. Une occasion unique de découvrir de l’intérieur les coulisses de l’entretien et de la sécurité de nos routes.

Inscription : paul.pequin@developpement-durable.gouv.fr