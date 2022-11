Viabilité hivernale 2022-2023 : communiqué et dossier de presse

Tout au long de l’année, les gestionnaires du réseau routier et autoroutier (directions interdépartementales des routes, sociétés d’autoroutes, départements, communes) travaillent pour assurer la sécurité et l’entretien des routes. Les conditions météorologiques particulières de l’hiver entraînent la mise en place d’un dispositif spécifique pour assurer le maintien de la circulation, appelé viabilité hivernale.

Pour la DIR Centre-est la période d’activation de l’organisation de la viabilité hivernale 2022-2023 s’étend du lundi 7 novembre 2022 au dimanche 12 mars 2023. Sur la RN90, cette période est prolongée et s’arrête donc le dimanche 9 avril 2023. En tant que de besoin et en fonction du risque météorologique, les dispositions relatives à la viabilité hivernale pourront être activées en dehors de ces périodes.

La condition de conduite hivernale caractérise l’état de la chaussée rendue plus ou moins praticable par une intempérie hivernale. 4 niveaux de conduite sont conventionnellement définis qui permettent de caractériser toutes les situations de façon simple.

Avant tout déplacement, consultez les sites internets de Météo France (https://meteofrance.com/) et Bison futé (https://www.bison-fute.gouv.fr/alpes-du-nord.html). En cas d’annonce de déplacement difficile, il est conseillé de reporter son déplacement.

Soucieuse de garantir à chacun un réseau routier toujours plus sûr et plus performant, la DIR Centre-Est remercie les usagers de leur compréhension. Merci de respecter la signalisation ainsi que les distances et vitesses de sécurité. La plus grande prudence est recommandée. Chaque jour, les agents des DIR interviennent sur la route pour votre sécurité, respectez leur travail, respectez-les.