Sécurité des agents des routes : Dites oui à la sécurité sur la route des vacances !

Ces panneaux rappellent le comportement à adopter à l’approche d’un chantier :

Le plus souvent, la cause principale de l’accident est un manque d’attention des conducteurs.

2 de nos aires accueillent jusqu’en septembre une FLR (flèche lumineuse de rabattement) accidentée :

Pour mémoire, une FLR non accidentée ressemble à :

Consultez le panneau exposé sur notre réseau :