Sécurité des agents des routes : Dites oui à la sécurité sur la route des vacances !
Ces panneaux rappellent le comportement à adopter à l’approche d’un chantier :
Le plus souvent, la cause principale de l’accident est un manque d’attention des conducteurs.
2 de nos aires accueillent jusqu’en septembre une FLR (flèche lumineuse de rabattement) accidentée :
Aire des fruitiers sur la RN532 :
Aire de millepertuis sur la RN7 :
Pour mémoire, une FLR non accidentée ressemble à :
Consultez le panneau exposé sur notre réseau :