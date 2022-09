Sécurité des agents des routes : Campagne nationale de sécurité des agents des routes 2021

9 000 agents travaillent quotidiennement sur les réseaux routier et autoroutier de l’État. Ils y réalisent près de 800 000 interventions par an pour baliser les chantiers, entretenir le réseau, sécuriser des zones d’incidents ou assurer la viabilité hivernale.

On déplore chaque année de nombreux accidents mortels à l’approche des zones de chantier ou d’intervention : ces accidents sont presque toujours dus à des comportements inadaptés de la part des usagers de la route et, en premier lieu, à un défaut d’attention.

Sensibiliser

Cette campagne cherche à sensibiliser les usagers : pour cela, le choix a été fait de s’appuyer sur la chanson de Charles Trenet « Vous qui passez sans me voir » et faire ressentir physiquement, à travers un film à 360°, la proximité du danger en montrant précisément à combien de centimètres les usagers roulent à chaque fois à proximité des agents des routes « vous êtes passé à ça de… ».

Responsabiliser

C’est insister sur la réciprocité du risque en mettant les usagers face à leur responsabilité : « Sécurité des agents des routes : à vous aussi d’écarter le danger ».

Il s’agit d’un message de responsabilisation adressé à l’ensemble des usagers de la route : particuliers et professionnels. Car les poids-lourds sont impliqués dans 44 % des accidents alors qu’ils représentent moins de 15 % du trafic.

Responsabiliser, c’est appeler ainsi tous les usagers à appliquer certaines consignes de sécurité :

« En conduisant. Soyez attentifs à chaque instant ». Car, à chaque trajet, il est très probable que vous rencontriez un agent des routes ou son véhicule d’intervention.

« À l’approche d’un chantier ou d’un véhicule d’intervention, adaptez votre comportement sans attendre ». Il faut alors ralentir, s’écarter au maximum et si possible effectuer un changement de voie.

Consultez le

Retrouvez le site internet de la campagne avec les bons gestes, la vidéo et son making of, une présentation des DIR, un jeu pour tester vos connaissances et le kit de com !

Nous vous recommandons de privilégier le navigateur Chrome pour accéder à la page ci-dessus.