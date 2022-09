Depuis le début de l’année 2022, déjà 4 agents des routes, dont 2 de nos collègues, ont perdu la vie sur une zone de chantier ou d’intervention. Entre 2014 et 2021, 6 agents des routes avaient été tués. Face à ce contexte particulièrement dramatique, la nouvelle édition de la campagne « Sécurité des agents des routes : à vous aussi d’écarter le danger » est plus que jamais l’occasion de rappeler aux usagers que leur comportement peut sauver la vie des femmes et des hommes qui travaillent quotidiennement au bord des routes.

Depuis plusieurs années, la campagne nationale "A vous aussi d’écarter le danger" permet de sensibiliser les français à la sécurité des agents des routes.

9 000 agents travaillent quotidiennement sur les réseaux routier et autoroutier de l’État. Ils y réalisent près de 800 000 interventions par an pour baliser les chantiers, entretenir le réseau, sécuriser des zones d’incidents ou assurer le déneigement en hiver.

Entre 2014 et 2021, les accidents sur zones de chantier ou d’intervention ont augmenté de 13% sur le réseau routier national. Sur ces huit années, on déplore :

235 blessés et 6 tués parmi les agents des routes ;

556 blessés et 23 tués parmi les usagers.

Retrouvez le communiqué de presse du ministère.

Consultez le site internet dédié à la campagne de sensibilisation.

Actions à la DIR Centre-Est

Des panneaux ont été installés sur les aires de repos pour rappeler les messages de bonne conduite aux usagers.