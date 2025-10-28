Savoie - Travaux de maintenance dans le tunnel des Monts – RN 201 Barberaz, Bassens et Chambéry

Dans le cadre de l’entretien semestriel des infrastructures routières et afin de garantir la sécurité des usagers, la Direction interdépartementale des routes Centre-Est procédera prochainement à la maintenance des équipements de sécurité du tunnel des Monts.

Ces interventions nécessiteront des modifications de circulation pendant quatre nuits, du lundi 3 au vendredi 7 novembre 2025 de 20h00 à 6h00 (deux nuits par sens).

Sens Grenoble > Aix-les-Bains :

• La circulation sera fermée dans le tube Nord et basculée dans le tube Sud, qui sera ramené à une voie par sens.

• La bretelle d’entrée n°17 « Bassens » sera fermée à la circulation.

• Les véhicules de transport de marchandises dangereuses (VTMD) seront interdits ces nuits. Ils devront faire demi-tour à l’échangeur n°17 « Bassens » et suivre des déviations obligatoires via Grenoble.

Sens Aix-les-Bains > Grenoble :

• La circulation sera interdite dans le tube Sud et basculée dans le tube Nord, qui sera ramené à une voie par sens.

• La bretelle d’entrée n°16 « Cassine » et la bretelle de sortie n°17 « Bassens » seront fermées à la circulation.

• Les véhicules de transport de marchandises dangereuses (VTMD) seront interdits ces nuits. Ils devront faire demi-tour à l’échangeur n°15 « La Boisse » et suivre des déviations obligatoires via Grenoble.

Les bretelles fermées feront l’objet de déviations locales. Dans les zones de travaux, la vitesse sera limitée à 50 ou 70 km/h et les dépassements interdits.

La DIR Centre-Est remercie les usagers de la route pour leur compréhension et les invite à faire preuve de vigilance dans la zone des travaux, afin d’assurer leur sécurité et celle des agents intervenants sur le chantier.