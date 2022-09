Savoie : Travaux d’aménagement du carrefour giratoire de Landry à la Plagne-Tarentaise et aux Chapelles

L’État va entamer la troisième et avant-dernière phase des travaux d’aménagement d’un carrefour giratoire dit « de Landry » entre la RN 90 et la RD 87 à La-Plagne-Tarentaise et aux Chapelles.

Cette phase de travaux durera du 23 septembre jusqu’à début novembre 2022, et entraînera les modifications de circulation suivantes :

➔ Les deux voies de circulation actuelles sur la RN90 actuellement proches du talus aval côté Isère, et seront déviées vers le talus amont côté montagne. La réduction de la largeur des voies et la vitesse limitée à 50 km/h seront maintenues ;

➔ La circulation sur la RD87 sera coupée dans les deux sens. Une déviation sera mise en place par la RD 220 entre Bellentre et Bourg-Saint-Maurice ;

➔ Le déplacement du balisage du chantier programmé fin septembre nécessitera des alternats et micro-coupures de circulation sur la RN90, entre 09h30 et 16h30.

Concernant la dernière phase de travaux, en novembre, des informations vous seront transmises ultérieurement.

La DIR Centre-Est invite les usagers de la route à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux, pour leur propre sécurité et celle des agents aux abords du chantier.