Savoie : RN90 - travaux de sécurisation dans les gorges de Ponserand du 9 au 11 septembre 2024

Dans le cadre du chantier de pose de nouvelles lignes d’écrans pare-blocs dans les Gorges de Ponserand sur la RN 90, la Direction interdépartementale des routes Centre-Est va faire procéder à des travaux d’élagage et d’abattage. Cette opération a fait l’objet d’une étude préalable par un écologue, permettant de conserver autant d’arbres que possible tout en assurant la sécurité des équipes intervenant sur le chantier.

Afin de permettre leur bonne exécution et d’assurer la sécurité du chantier et des usagers qui empruntent les gorges, la circulation sera modifiée comme suit :

•Les deux voies montantes de la RN 90 et la RD 1090 entre Grand-Aigueblanche et Moûtiers ainsi que les bretelles des échangeurs comprises dans la section seront fermées à la circulation.

•La circulation des véhicules se fera de manière bi-directionnelle dans le tunnel de Ponserand sur les deux voies habituellement descendantes.

•Les véhicules transportant des marchandises dangereuses (TMD) seront interdits de passage dans le tunnel de Ponserand, de 7h00 à 12h00 et de 16h00 à 20h00.

Ces restrictions de circulation sont prévues du lundi 9 septembre 2024 au matin au mercredi 11 septembre 2024 en soirée.

Le préfet de la Savoie, François Ravier, invite les usagers de la route à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux, pour leur propre sécurité et celle des agents aux abords du chantier.

