Savoie - RN90 : travaux de remplacement de panneaux de signalisation directionnelle - Commune de Moûtiers et Salins-Fontaine

Du jeudi 30 octobre au soir au jeudi 6 novembre au matin, la Direction interdépartementale des routes Centre-Est réalisera la deuxième phase de remplacement de la signalisation directionnelle variable sur les communes de Moûtiers et Salins-Fontaine. Ces travaux qui consistent à remplacer deux ensembles de signalisation, vise à améliorer l’information et l’orientation des usagers, notamment en cas de restrictions de circulation.

Les interventions se dérouleront uniquement de nuit, entre 21h00 et 5h00 et entraîneront les modifications de circulation suivantes :

• Nuit du 30 au 31 octobre, de 21h00 à 5h00Fermeture de la trémie de Moûtiers dans le sens Moûtiers > Bourg-Saint-Maurice.

• Nuits du 3 au 4 novembre et du 4 au 5 novembre, de 21h00 à 5h00La voie de droite (sortie n°41) ou la voie de gauche de la RN 90 (la Trémie de Moûtiers) sera neutralisée dans le sens Moûtiers > Bourg-Saint-Maurice.

• Nuit du 5 au 6 novembre, de 21h00 à 5h00Fermeture de la RN 90 dans le sens Bourg-Saint-Maurice > Moûtiers, entre le carrefour des Cordeliers jusqu’à la convergence avec la bretelle d’entrée à l’échangeur n°40.

Des déviations locales seront mises en place et la vitesse pourra être abaissée dans la zone de chantier. En cas d’aléas techniques ou de conditions météorologiques défavorables, ces interventions pourront être reportées les nuits des semaines suivantes.

La DIR Centre-Est remercie les usagers de la route pour leur compréhension et les invite à faire preuve de vigilance dans la zone des travaux, afin d’assurer leur sécurité et celle des agents intervenants sur le chantier.