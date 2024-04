Savoie - RN90 - Travaux de maintenance du tunnel de Ponserand

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe qu’elle va procéder à la maintenance des équipements du tunnel de Ponserand, afin d’assurer la sécurité de l’ouvrage et des usagers qui l’empruntent. Deux fois par an, des entreprises de maintenance interviennent pour inspecter et vérifier le bon fonctionnement du réseau électrique, des luminaires, de la signalisation, des automatismes, de la ventilation du tunnel de Ponserand ainsi que de la trémie de Champoulet.

Ces travaux se dérouleront du lundi 15 au samedi 20 avril 2024 et entraîneront les modifications de circulation suivantes :

• Le tunnel sera fermé du lundi 15 avril à partir de 7h00 jusqu’au samedi 20 avril 7h00, dans le sens Moûtiers > Albertville. Sur la RN 90, la circulation s’effectuera à double sens sur la chaussée montante dans les gorges de Ponserand, ramenée à une voie par sens.

• Pour les usagers allant de la vallée des Belleville vers Albertville, la bretelle d’entrée n°40 sera fermée. Une déviation sera mise en place pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes par la RD 1090, puis par la bretelle d’entrée n°38 « Grand Coeur ». Les véhicules de plus de 3,5 tonnes pourront passer par Moûtiers, puis par le giratoire de l’Europe.

• Dans le sens Albertville > Moûtiers, la bretelle de sortie de l’échangeur n°38 « Aigueblanche » sera fermée. Les usagers pourront faire demi-tour à l’échangeur n°41 « Moûtiers » via le giratoire de l’Europe.

• La trémie de Champoulet sera également fermée dans le sens Albertville > Aime du lundi 15 avril de 7h00 au mercredi 17 avril 17h00, avec une déviation par le carrefour de l’Europe.

En cas d’aléa technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.

La DIR Centre-Est invite les usagers de la route à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux, pour leur propre sécurité et celle des agents aux abords du chantier.