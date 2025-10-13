Savoie - RN90 : sécurisation de la traversée du hameau de Bonconseil du 20 au 24/10/25

Dans le cadre de la sécurisation de la traversée du hameau de Bonconseil par la RN90, entre Aime et Bourg-Saint-Maurice, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est procédera le lundi 6 octobre 2025 puis durant la semaine du 20 au 24 octobre 2025 à un renforcement de la signalisation routière, pour signaler aux usagers le caractère urbanisé du site et les inciter à adapter leur vitesse.

Ainsi, la signalisation horizontale (marques de peinture sur la chaussée) et verticale (panneaux fixes et lumineux) sera renforcée au droit du passage piéton, ainsi qu’à son approche.

En particulier, une zone limitée à 50 km/h sera créée, au sein de la zone à 70 km/h actuelle. La vitesse du radar existant sera ainsi réduite à 50 km/h, une fois la signalisation en place.

La DIR Centre-Est invite les usagers de la route à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux, pour leur propre sécurité et celle des agents aux abords du chantier.