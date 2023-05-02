Savoie - RN90 : modifications de circulation entre Bonconseil et Bourg-Saint-Maurice du 2 mai au 6 juillet pour des travaux de plantations

Afin de renforcer la sécurité sur la RN 90 face aux risques d’érosion et de coulées de neige, des travaux de plantation se dérouleront entre Bonconseil et Bourg-Saint-Maurice du mardi 02 mai au jeudi 06 juillet 2023.

Par conséquent, la circulation sur la RN90 sera modifiée dans les deux sens jusqu’au 06 juillet 2023 à 12h00 :

Dans la zone de chantier, la circulation des véhicules sera réduite sur une seule voie à sens alterné et réglée par feux tricolores ou alternat manuel. Ces dispositions seront en vigueur 24h/24, y compris les week-ends.

La circulation pourra être interrompue ponctuellement entre 09h00 et 16h00, hors weekend, pour une durée de dix minutes maximum.

Il sera conseillé aux véhicules légers de rejoindre les RD87 et RD220 entre Aime et Bourg-Saint-Maurice.

Ces aménagements, d’un montant de 250 000 euros TTC pour cette dernière phase, se poursuivront cet automne (sans incidence sur la circulation), puis les prochaines années. Ces travaux sont entièrement financés par l’État.

La DIR Centre-Est invite les usagers de la route à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux, pour leur propre sécurité et celle des agents aux abords du chantier.